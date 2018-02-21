"المالية" تعلن موعد بدء مهام عوامل جباية زكاة الأنعام

دعت المكلفين إلى المبادرة بدفعها وتسلُّم الوثائق المعتمدة

أعلنت وزارة المالية بدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام، يوم الأحد 1 / 7 / 1439 هـ، ومباشرة أعمالها في جميع مناطق المملكة، داعية المكلفين إلى المبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، وتسلُّم الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً.

وجاء نص الإعلان كالتالي:

قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا), واتباعا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعث جباة الزكاة إلى المكلفين في مكان وجودهم, واقتداءً بهدي خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - ومَن سار على نهجهم في جباية زكاة بهيمة الأنعام, فقد حرص ولاة الأمر في هذه البلاد ـ وفقهم الله ـ على تطبيق هذه الشعيرة المباركة سنوياً من خلال تجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام التي تجوب مناطق المملكة كافة، حيث تقرر خروج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام يوم الأحد 1 / 7 / 1439 هـ - إن شاء الله -.

ويسر وزارة المالية أن توضح ذلك لعموم المكلفين، وتدعوهم إلى المبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، وتسلُّم الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً، كما تدعو المواطنين كافة، إلى التعاون مع تلك العوامل لإنجاح مهمتها وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية السمحة.