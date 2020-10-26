أمانة الشرقية تبدأ في استقبال طلبات التخييم وتجهيز موقع المتنزه البري

ضمن جهود توفير أماكن التنزه للزوار وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

‏كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء والاستعداد والتجهيز لموقع المتنزه البري الذي تقوم عليه بلدية غرب الدمام، والذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‏أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من قِبَل نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ‏في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة في مثل هذه المواسم التي تشهد إقبالًا من قِبَل المواطنين والمقيمين للتنزه في الأماكن البرية.

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحفي، أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجّه بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة، بإنفاذ التوجيهات والبدء في تجهيز الموقع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق البروتكولات والإجراءات الاحترازية المفروضة من قِبَل وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار الصفيان إلى أن هناك مبالغ قد حددتها الأمانة مسبقًا نظير الخدمات التي تقدّمها للمخيمات حيث ستكون بـ١٥٠٠ ريال طوال فترة التخييم، بالإضافة إلى ١٠٠٠ ريال كتأمين يسترد في حال إخلاء الموقع، والتأكد من نظافته، وهي نفس التكلفة التي حددتها الأمانة في العام الماضي؛ لافتًا إلى أن أمين المنطقة الشرقية شدد على تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم، وكذلك مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا؛ موضحًا أن هناك مسافة 40 مترًا بين كل موقع وآخر؛ نظرًا لخصوصية المخيمات ‏داخل المتنزه، وأيضًا لتحقيق التباعد الاجتماعي بين المخيمات، وأن مساحة كل مخيم 3000 متر مربع.

‏وكشف الصفيان أن إجمالي مساحة المتنزه البري تبلغ 6 ملايين متر مربع، ويبعد عن مدينة الدمام 20 كيلو مترًا ويقع على طريق الرابط بين طريق الرياض السريع وطريق المطار؛ لافتًا إلى أن التقديم يتم عن طريق الرابط التالي https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/CampsReserve.aspx

ويتم بعدها إشعار المتقدمين عن طريق رسالة نصية يحدد بها موعد الاستلام.

وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بطريقة منظمة بما يتناسب مع احتياجاتهم لتوفير متنفس للأهالي والزوار.