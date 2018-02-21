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إزالة عبارة "عاش صدام" من على سور مدرسة بالكويت

جارٍ التحقيق لمعرفة المتورطين في كتابتها

تسببت عبارة "عاش صدام" في استنفار الأجهزة الأمنية بالكويت، بعد كتابتها على سور مدرسة ثانوية عيسى الحمد للبنين في منطقة القادسية، وجارٍ التحقيق؛ لمعرفة المتورطين في كتابتها.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح بإزالة العبارة، بعدما تلقى شكوى من مواطن عن كتابة عبارة تمجد المقبور صدام حسين على سور المدرسة الثانوية؛ تزامناً مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، فأصدر تعليماته بسرعة توجه دورية أمن إلى مكان البلاغ؛ لمسح العبارة على الفور، حيث قام حارس المدرسة باعتلاء السور وإزالتها.

ووفق مصدر أمني، فإن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة المتورطين في كتابة العبارة، وعما إذا كانوا من بين طلبة المدرسة أو من خارجها، تمهيداً للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

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إزالة عبارة "عاش صدام" من على سور مدرسة بالكويت
سبق

تسببت عبارة "عاش صدام" في استنفار الأجهزة الأمنية بالكويت، بعد كتابتها على سور مدرسة ثانوية عيسى الحمد للبنين في منطقة القادسية، وجارٍ التحقيق؛ لمعرفة المتورطين في كتابتها.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح بإزالة العبارة، بعدما تلقى شكوى من مواطن عن كتابة عبارة تمجد المقبور صدام حسين على سور المدرسة الثانوية؛ تزامناً مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، فأصدر تعليماته بسرعة توجه دورية أمن إلى مكان البلاغ؛ لمسح العبارة على الفور، حيث قام حارس المدرسة باعتلاء السور وإزالتها.

ووفق مصدر أمني، فإن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة المتورطين في كتابة العبارة، وعما إذا كانوا من بين طلبة المدرسة أو من خارجها، تمهيداً للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:32 AM

إزالة عبارة "عاش صدام" من على سور مدرسة بالكويت

جارٍ التحقيق لمعرفة المتورطين في كتابتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت عبارة "عاش صدام" في استنفار الأجهزة الأمنية بالكويت، بعد كتابتها على سور مدرسة ثانوية عيسى الحمد للبنين في منطقة القادسية، وجارٍ التحقيق؛ لمعرفة المتورطين في كتابتها.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح بإزالة العبارة، بعدما تلقى شكوى من مواطن عن كتابة عبارة تمجد المقبور صدام حسين على سور المدرسة الثانوية؛ تزامناً مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، فأصدر تعليماته بسرعة توجه دورية أمن إلى مكان البلاغ؛ لمسح العبارة على الفور، حيث قام حارس المدرسة باعتلاء السور وإزالتها.

ووفق مصدر أمني، فإن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة المتورطين في كتابة العبارة، وعما إذا كانوا من بين طلبة المدرسة أو من خارجها، تمهيداً للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

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