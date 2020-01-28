اتفاقية بين أمين الشرقية و"أبيكورب" لتطوير أحد الميادين بالخبر

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، اتفاقًا مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" يمثلها الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد علي عتيقة، لتطوير أحد الميادين بطريق الملك فيصل الساحلي بمحافظة الخبر، بحضور رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، في مقر الأمانة بالدمام.

ونوّه المهندس فهد الجبير، بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية، وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي؛ مؤكدًا دعم الأمانة لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة وميادينها.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن ترشيح هذا الميدان بحي الراكة لتنفيذ المشروع؛ جاء نظرًا لما يشكّله من أهمية كونه يقع على أحد الطرق الرابطة بين محافظة الخبر ومدينة الدمام؛ مشيرًا إلى أن محافظة الخبر كغيرها من مناطق المملكة ستشهد العديد من المشاريع السياحية والترفيهية والخدمية؛ مما يتطلب أن تكون بمستوى يتناسب مع هذا المستوى من التطور.

ولفت الزايدي إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع يتماشى مع الاهتمام الذي توليه أمانة المنطقة الشرقية للمشاريع التي من شأنها تطوير المنطقة.