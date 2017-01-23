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السبت المقبل.. انطلاق دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

تنطلق السبت المقبل منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم، والتي يشارك فيها أندية: الهلال السعودي، الأهلي السعودي، الوصل الإماراتي، الاتحاد السكندري المصري، المريخ السوداني، مولودية الجزائر الجزائري، النجم الساحلي التونسي، والرجاء المغربي.

وتبدأ المواجهات السبت 26 من الشهر الجاري( يناير) بمواجهة الرجاء المغربي بنظيره النجم الساحلي التونسي على أرض ملعب مولاي عبدالله في الرباط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السبت المقبل.. انطلاق دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال
سبق

تنطلق السبت المقبل منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم، والتي يشارك فيها أندية: الهلال السعودي، الأهلي السعودي، الوصل الإماراتي، الاتحاد السكندري المصري، المريخ السوداني، مولودية الجزائر الجزائري، النجم الساحلي التونسي، والرجاء المغربي.

وتبدأ المواجهات السبت 26 من الشهر الجاري( يناير) بمواجهة الرجاء المغربي بنظيره النجم الساحلي التونسي على أرض ملعب مولاي عبدالله في الرباط.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:07 PM

السبت المقبل.. انطلاق دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

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أحمد سرور - الرياض
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تنطلق السبت المقبل منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم، والتي يشارك فيها أندية: الهلال السعودي، الأهلي السعودي، الوصل الإماراتي، الاتحاد السكندري المصري، المريخ السوداني، مولودية الجزائر الجزائري، النجم الساحلي التونسي، والرجاء المغربي.

وتبدأ المواجهات السبت 26 من الشهر الجاري( يناير) بمواجهة الرجاء المغربي بنظيره النجم الساحلي التونسي على أرض ملعب مولاي عبدالله في الرباط.

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