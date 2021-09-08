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مذكرة تفاهم تجمع بين "اتحاد الهجن" ومجموعة سلام البيطرية

بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وقع الاتحاد السعودي للهجن اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة سلام البيطرية لتقديم الخدمات الاستشارية والبيطرية والخدمات التخصصية، ومثل الاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، فيما مثل المجموعة راشد العجمي الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين توفير المعامل التشخيصية والعلاجية والمختبرات التحليلية في كل ميدان الهجن والمناطق المطلوبة، بالإضافة إلى توفير الكوادر الفنية في تخصصات التحاليل والكشوفات، بجانب دراسة تصنيع أعلاف ومكملات غذائية والحليب المستخدم في تربية الهجن ضمن المعايير العالمية، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك والاستفادة من معمل التنسيب الوراثي لتثبيت نسب وتشبيه السلالات.

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مذكرة تفاهم تجمع بين "اتحاد الهجن" ومجموعة سلام البيطرية
سبق

بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وقع الاتحاد السعودي للهجن اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة سلام البيطرية لتقديم الخدمات الاستشارية والبيطرية والخدمات التخصصية، ومثل الاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، فيما مثل المجموعة راشد العجمي الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين توفير المعامل التشخيصية والعلاجية والمختبرات التحليلية في كل ميدان الهجن والمناطق المطلوبة، بالإضافة إلى توفير الكوادر الفنية في تخصصات التحاليل والكشوفات، بجانب دراسة تصنيع أعلاف ومكملات غذائية والحليب المستخدم في تربية الهجن ضمن المعايير العالمية، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك والاستفادة من معمل التنسيب الوراثي لتثبيت نسب وتشبيه السلالات.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
07:31 PM

مذكرة تفاهم تجمع بين "اتحاد الهجن" ومجموعة سلام البيطرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وقع الاتحاد السعودي للهجن اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة سلام البيطرية لتقديم الخدمات الاستشارية والبيطرية والخدمات التخصصية، ومثل الاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، فيما مثل المجموعة راشد العجمي الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين توفير المعامل التشخيصية والعلاجية والمختبرات التحليلية في كل ميدان الهجن والمناطق المطلوبة، بالإضافة إلى توفير الكوادر الفنية في تخصصات التحاليل والكشوفات، بجانب دراسة تصنيع أعلاف ومكملات غذائية والحليب المستخدم في تربية الهجن ضمن المعايير العالمية، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك والاستفادة من معمل التنسيب الوراثي لتثبيت نسب وتشبيه السلالات.

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