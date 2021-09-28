تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.