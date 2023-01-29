الولايات المتحدة تمنح زعيم المعارضة الفنزويلي حق التصرف في بعض أصول للدولة

في بيان لوزير الخارجية مايك بومبيو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للسيطرة على أصول محددة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.

وقال بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن التفويض يسري على أصول معينة في حوزة حسابات تابعة لحكومة فنزويلا أو بنكها المركزي، مشيراً إلى أن "هذا الاعتماد سيساعد الحكومة الشرعية في فنزويلا على تأمين تلك الأصول لصالح شعب فنزويلا".