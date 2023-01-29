الولايات المتحدة تمنح زعيم المعارضة الفنزويلي حق التصرف في بعض أصول للدولة
في بيان لوزير الخارجية مايك بومبيو
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للسيطرة على أصول محددة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.
وقال بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن التفويض يسري على أصول معينة في حوزة حسابات تابعة لحكومة فنزويلا أو بنكها المركزي، مشيراً إلى أن "هذا الاعتماد سيساعد الحكومة الشرعية في فنزويلا على تأمين تلك الأصول لصالح شعب فنزويلا".
الولايات المتحدة تمنح زعيم المعارضة الفنزويلي حق التصرف في بعض أصول للدولة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-01-29
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للسيطرة على أصول محددة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.
وقال بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن التفويض يسري على أصول معينة في حوزة حسابات تابعة لحكومة فنزويلا أو بنكها المركزي، مشيراً إلى أن "هذا الاعتماد سيساعد الحكومة الشرعية في فنزويلا على تأمين تلك الأصول لصالح شعب فنزويلا".
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
07:41 PM
الولايات المتحدة تمنح زعيم المعارضة الفنزويلي حق التصرف في بعض أصول للدولة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للسيطرة على أصول محددة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.
وقال بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن التفويض يسري على أصول معينة في حوزة حسابات تابعة لحكومة فنزويلا أو بنكها المركزي، مشيراً إلى أن "هذا الاعتماد سيساعد الحكومة الشرعية في فنزويلا على تأمين تلك الأصول لصالح شعب فنزويلا".