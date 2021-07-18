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"البادي" يتأهل إلى بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة والتحمل

تقام في إيطاليا منتصف سبتمبر المقبل 2021

تأهل الفارس حمود البادي إلى بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة والتحمل والمقرر إقامتها في منتصف سبتمبر المقبل 2021م في إيطاليا لمسافة 120 كم .
وجاء تأهل البادي بعد اجتيازه أمس للسباق الدولي المصنف بنجمتين مسافة 120 كم والذي أقيم في فرنسا، حيث شارك فيه 33 فارسًا من عدة دول حول العالم على أربع مراحل، المرحلة الأولى 39 كم والمرحلة الثانية 30 كم، والمرحلة الثالثة 26 كم والمرحلة الرابعة 30 كم .
يشار الى أن البادي حصل على جائزة بطل موسم القدرة والتحمل 2020 - 2021م والمقدمة من الاتحاد السعودي للفروسية بعد تحقيقه المركز الأول في الترتيب العام للفرسان.
من جهته، أكد البادي أن السباق شهد مراحل صعبة إلا أنه استطاع التغلب عليها والتأهل إلى بطولة العالم وقال: "كان السباق صعبًا وحاولت فيه أن أحافظ على جوادي وأحقق التأهل، والحمد لله على تحقيق هذه النتيجة".
وتقدم البادي بالشكر إلى الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على دعمه ومتابعته المستمرة طيلة الفترة الماضية وقال: "أتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة في بطولة العالم وسأواصل الإعداد والعمل في المعسكر الحالي قبل المشاركة في بطولة العالم".

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"البادي" يتأهل إلى بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة والتحمل
سبق

تأهل الفارس حمود البادي إلى بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة والتحمل والمقرر إقامتها في منتصف سبتمبر المقبل 2021م في إيطاليا لمسافة 120 كم .
وجاء تأهل البادي بعد اجتيازه أمس للسباق الدولي المصنف بنجمتين مسافة 120 كم والذي أقيم في فرنسا، حيث شارك فيه 33 فارسًا من عدة دول حول العالم على أربع مراحل، المرحلة الأولى 39 كم والمرحلة الثانية 30 كم، والمرحلة الثالثة 26 كم والمرحلة الرابعة 30 كم .
يشار الى أن البادي حصل على جائزة بطل موسم القدرة والتحمل 2020 - 2021م والمقدمة من الاتحاد السعودي للفروسية بعد تحقيقه المركز الأول في الترتيب العام للفرسان.
من جهته، أكد البادي أن السباق شهد مراحل صعبة إلا أنه استطاع التغلب عليها والتأهل إلى بطولة العالم وقال: "كان السباق صعبًا وحاولت فيه أن أحافظ على جوادي وأحقق التأهل، والحمد لله على تحقيق هذه النتيجة".
وتقدم البادي بالشكر إلى الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على دعمه ومتابعته المستمرة طيلة الفترة الماضية وقال: "أتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة في بطولة العالم وسأواصل الإعداد والعمل في المعسكر الحالي قبل المشاركة في بطولة العالم".

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
03:50 PM

"البادي" يتأهل إلى بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة والتحمل

تقام في إيطاليا منتصف سبتمبر المقبل 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل الفارس حمود البادي إلى بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة والتحمل والمقرر إقامتها في منتصف سبتمبر المقبل 2021م في إيطاليا لمسافة 120 كم .
وجاء تأهل البادي بعد اجتيازه أمس للسباق الدولي المصنف بنجمتين مسافة 120 كم والذي أقيم في فرنسا، حيث شارك فيه 33 فارسًا من عدة دول حول العالم على أربع مراحل، المرحلة الأولى 39 كم والمرحلة الثانية 30 كم، والمرحلة الثالثة 26 كم والمرحلة الرابعة 30 كم .
يشار الى أن البادي حصل على جائزة بطل موسم القدرة والتحمل 2020 - 2021م والمقدمة من الاتحاد السعودي للفروسية بعد تحقيقه المركز الأول في الترتيب العام للفرسان.
من جهته، أكد البادي أن السباق شهد مراحل صعبة إلا أنه استطاع التغلب عليها والتأهل إلى بطولة العالم وقال: "كان السباق صعبًا وحاولت فيه أن أحافظ على جوادي وأحقق التأهل، والحمد لله على تحقيق هذه النتيجة".
وتقدم البادي بالشكر إلى الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على دعمه ومتابعته المستمرة طيلة الفترة الماضية وقال: "أتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة في بطولة العالم وسأواصل الإعداد والعمل في المعسكر الحالي قبل المشاركة في بطولة العالم".

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