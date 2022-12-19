النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية

تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والشراكة الإستراتيجية بين البلدين

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030.

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية
سبق

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
11:55 PM

وزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية

تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والشراكة الإستراتيجية بين البلدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
254

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,444
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,330
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,705
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,135

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة