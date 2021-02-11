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أول مزاد علني بتقنية الاتصال المرئي في المملكة يحقق نجاحاً منقطع النظير ويعلن عن عهد جديد للمزادات العقارية رغم تحديات جائحة كورونا

أطلق مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وشركة المحافظ العقارية، عصر أمس الأربعاء، أول مزاد علني عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) في المملكة.

وذلك في سابقة استثنائية يشهدها عالم المزادات العلنية في المملكة. حيث تأتي هذه البادرة ضمن رؤية مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) في الاستمرار بسرعة استيفاء الحقوق وتصفية العقارات وتعظيم الأصول رغم تحديات جائحة كورونا.

انطلق المزاد في حوالي الساعة 4:30 عصراً في بث حي ومباشر عبر الإنترنت في أحد أرقى الاستديوهات الإعلامية بالرياض.

وقد تميز هذا المزاد المرئي المباشر بالقوة التقنية للبث وسلاسة المزايدات بكل ثقة وشفافية ودون أي أخطاء تقنية على الإطلاق.

وفي هذا الصدد ذكر الأستاذ عبدالرحمن السيف المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية وكيل البيع القضائي أن هذا المزاد المرئي هو يوم تاريخي في عالم المزادات العقارية يعود الفضل فيه بعد الله لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وحرصهم الدؤوب على إيجاد الحلول الإبداعية والاحترافية التي تضمن تحقيق رؤية المركز في سرعة استيفاء الحقوق وتعظيم الأصول رغم التحديات الحالية بسبب جائحة كورونا.

ويرى "السيف" أن هذا المزاد الاستثنائي حقق نجاحاً منقطع النظير في كل الجوانب فقد تم بيع العقار المعروض بالهدا في أجواء تقنية احترافية خالية من الأخطاء رغم أنها أول تجربة للمزادات عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ويضيف "السيف" أن هذا المزاد حظي بثقة جميع المستثمرين لعمليات المزايدة عبر اطلاعهم على كافة تفاصيل المزاد بكل سلاسة وشفافية وبحضور وإشراف من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).

مركز الإسناد والتصفية إنفاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول مزاد علني بتقنية الاتصال المرئي في المملكة يحقق نجاحاً منقطع النظير ويعلن عن عهد جديد للمزادات العقارية رغم تحديات جائحة كورونا
سبق

أطلق مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وشركة المحافظ العقارية، عصر أمس الأربعاء، أول مزاد علني عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) في المملكة.

وذلك في سابقة استثنائية يشهدها عالم المزادات العلنية في المملكة. حيث تأتي هذه البادرة ضمن رؤية مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) في الاستمرار بسرعة استيفاء الحقوق وتصفية العقارات وتعظيم الأصول رغم تحديات جائحة كورونا.

انطلق المزاد في حوالي الساعة 4:30 عصراً في بث حي ومباشر عبر الإنترنت في أحد أرقى الاستديوهات الإعلامية بالرياض.

وقد تميز هذا المزاد المرئي المباشر بالقوة التقنية للبث وسلاسة المزايدات بكل ثقة وشفافية ودون أي أخطاء تقنية على الإطلاق.

وفي هذا الصدد ذكر الأستاذ عبدالرحمن السيف المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية وكيل البيع القضائي أن هذا المزاد المرئي هو يوم تاريخي في عالم المزادات العقارية يعود الفضل فيه بعد الله لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وحرصهم الدؤوب على إيجاد الحلول الإبداعية والاحترافية التي تضمن تحقيق رؤية المركز في سرعة استيفاء الحقوق وتعظيم الأصول رغم التحديات الحالية بسبب جائحة كورونا.

ويرى "السيف" أن هذا المزاد الاستثنائي حقق نجاحاً منقطع النظير في كل الجوانب فقد تم بيع العقار المعروض بالهدا في أجواء تقنية احترافية خالية من الأخطاء رغم أنها أول تجربة للمزادات عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ويضيف "السيف" أن هذا المزاد حظي بثقة جميع المستثمرين لعمليات المزايدة عبر اطلاعهم على كافة تفاصيل المزاد بكل سلاسة وشفافية وبحضور وإشراف من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:13 PM

أول مزاد علني بتقنية الاتصال المرئي في المملكة يحقق نجاحاً منقطع النظير ويعلن عن عهد جديد للمزادات العقارية رغم تحديات جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وشركة المحافظ العقارية، عصر أمس الأربعاء، أول مزاد علني عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) في المملكة.

وذلك في سابقة استثنائية يشهدها عالم المزادات العلنية في المملكة. حيث تأتي هذه البادرة ضمن رؤية مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) في الاستمرار بسرعة استيفاء الحقوق وتصفية العقارات وتعظيم الأصول رغم تحديات جائحة كورونا.

انطلق المزاد في حوالي الساعة 4:30 عصراً في بث حي ومباشر عبر الإنترنت في أحد أرقى الاستديوهات الإعلامية بالرياض.

وقد تميز هذا المزاد المرئي المباشر بالقوة التقنية للبث وسلاسة المزايدات بكل ثقة وشفافية ودون أي أخطاء تقنية على الإطلاق.

وفي هذا الصدد ذكر الأستاذ عبدالرحمن السيف المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية وكيل البيع القضائي أن هذا المزاد المرئي هو يوم تاريخي في عالم المزادات العقارية يعود الفضل فيه بعد الله لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وحرصهم الدؤوب على إيجاد الحلول الإبداعية والاحترافية التي تضمن تحقيق رؤية المركز في سرعة استيفاء الحقوق وتعظيم الأصول رغم التحديات الحالية بسبب جائحة كورونا.

ويرى "السيف" أن هذا المزاد الاستثنائي حقق نجاحاً منقطع النظير في كل الجوانب فقد تم بيع العقار المعروض بالهدا في أجواء تقنية احترافية خالية من الأخطاء رغم أنها أول تجربة للمزادات عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ويضيف "السيف" أن هذا المزاد حظي بثقة جميع المستثمرين لعمليات المزايدة عبر اطلاعهم على كافة تفاصيل المزاد بكل سلاسة وشفافية وبحضور وإشراف من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).

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