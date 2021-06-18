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القبض على شخص سكب مادة قابلة للاشتعال على مركبات وأحرقها في القصيم

من أرباب السوابق.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأشار إلى أن جرائمه تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على (5) مركبات وإحراقها، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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القبض على شخص سكب مادة قابلة للاشتعال على مركبات وأحرقها في القصيم
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأشار إلى أن جرائمه تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على (5) مركبات وإحراقها، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
06:55 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
07:30 PM

القبض على شخص سكب مادة قابلة للاشتعال على مركبات وأحرقها في القصيم

من أرباب السوابق.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأشار إلى أن جرائمه تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على (5) مركبات وإحراقها، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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