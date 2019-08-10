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"السند" يشكر مدير الأمن العام على الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية لقيادة قوات أمن الحج لخدمة الحجاج

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، شكره وتقديره لمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية كافة التي تقوم بها قيادة قوات أمن الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الدكتور السند: "لقد أتم حجاج بيت الله الحرام وقوفهم في مشعر عرفات، تحفهم الرحمات والأمن والسكينة في جو من الروحانية، في ظل الرعاية والدعم اللامحدود من لدن قيادة هذه البلاد -حفظهم الله-".

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام.. لافتًا إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل، يتمثل في توعية الحجاج؛ ليؤدوا نسكهم وفق ما يُرضي الله -عز وجل- ووفق سُنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي قام به مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام، العميد أحمد بن سعد الأحمدي، إنفاذًا لتوجيهات مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، للوقوف على التجهيزات التي قدمها الأمن العام لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقر الأمن العام بمشعر عرفات؛ لكي يؤدي أعضاء الهيئة كافة أعمالهم بيسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السند" يشكر مدير الأمن العام على الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية لقيادة قوات أمن الحج لخدمة الحجاج
سبق

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، شكره وتقديره لمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية كافة التي تقوم بها قيادة قوات أمن الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الدكتور السند: "لقد أتم حجاج بيت الله الحرام وقوفهم في مشعر عرفات، تحفهم الرحمات والأمن والسكينة في جو من الروحانية، في ظل الرعاية والدعم اللامحدود من لدن قيادة هذه البلاد -حفظهم الله-".

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام.. لافتًا إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل، يتمثل في توعية الحجاج؛ ليؤدوا نسكهم وفق ما يُرضي الله -عز وجل- ووفق سُنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي قام به مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام، العميد أحمد بن سعد الأحمدي، إنفاذًا لتوجيهات مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، للوقوف على التجهيزات التي قدمها الأمن العام لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقر الأمن العام بمشعر عرفات؛ لكي يؤدي أعضاء الهيئة كافة أعمالهم بيسر وسهولة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:58 PM

"السند" يشكر مدير الأمن العام على الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية لقيادة قوات أمن الحج لخدمة الحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، شكره وتقديره لمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية كافة التي تقوم بها قيادة قوات أمن الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الدكتور السند: "لقد أتم حجاج بيت الله الحرام وقوفهم في مشعر عرفات، تحفهم الرحمات والأمن والسكينة في جو من الروحانية، في ظل الرعاية والدعم اللامحدود من لدن قيادة هذه البلاد -حفظهم الله-".

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام.. لافتًا إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل، يتمثل في توعية الحجاج؛ ليؤدوا نسكهم وفق ما يُرضي الله -عز وجل- ووفق سُنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي قام به مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام، العميد أحمد بن سعد الأحمدي، إنفاذًا لتوجيهات مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، للوقوف على التجهيزات التي قدمها الأمن العام لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقر الأمن العام بمشعر عرفات؛ لكي يؤدي أعضاء الهيئة كافة أعمالهم بيسر وسهولة.

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