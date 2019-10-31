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أمريكا تسير دوريات في شمال سوريا لإبعاد روسيا ونظام الأسد عن المنطقة

للمرة الأولى منذ سحب قواتها

سيّرت القوات الأميركية اليوم (الخميس) دورية قرب الحدود التركية في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قوّاتها من المنطقة الحدودية الشهر الحالي.

وأفاد شاهد عيان بأن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيّرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة، متّجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، على الرغم من أن هذه المنطقة باتت بموجب المعارك والاتفاقات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، واقعة بالمبدأ تحت سيطرة القوات الروسية ونظام بشار الأسد، وفق ما أوردت قناة "فرانس 24".
من ناحيته، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن القوات الأميركية تريد أن تحافظ على تواجدها في الجهة الشرقية من المنطقة الحدودية.
وأضاف أن الأمريكيين يريدون أن يمنعوا روسيا وقوات النظام من الانتشار في المنطقة الواقعة شرق مدينة القامشلي، التي تعتبر بمثابة عاصمة للإدارة الذاتية الكردية، المعلنة من طرف واحد في شمال وشمال شرق سوريا.

وتوصلت أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى اتفاق نصّ على أن موسكو ستسهل سحب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.

أمريكا الحدود التركية سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تسير دوريات في شمال سوريا لإبعاد روسيا ونظام الأسد عن المنطقة
سبق

سيّرت القوات الأميركية اليوم (الخميس) دورية قرب الحدود التركية في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قوّاتها من المنطقة الحدودية الشهر الحالي.

وأفاد شاهد عيان بأن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيّرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة، متّجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، على الرغم من أن هذه المنطقة باتت بموجب المعارك والاتفاقات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، واقعة بالمبدأ تحت سيطرة القوات الروسية ونظام بشار الأسد، وفق ما أوردت قناة "فرانس 24".
من ناحيته، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن القوات الأميركية تريد أن تحافظ على تواجدها في الجهة الشرقية من المنطقة الحدودية.
وأضاف أن الأمريكيين يريدون أن يمنعوا روسيا وقوات النظام من الانتشار في المنطقة الواقعة شرق مدينة القامشلي، التي تعتبر بمثابة عاصمة للإدارة الذاتية الكردية، المعلنة من طرف واحد في شمال وشمال شرق سوريا.

وتوصلت أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى اتفاق نصّ على أن موسكو ستسهل سحب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
04:03 PM

أمريكا تسير دوريات في شمال سوريا لإبعاد روسيا ونظام الأسد عن المنطقة

للمرة الأولى منذ سحب قواتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيّرت القوات الأميركية اليوم (الخميس) دورية قرب الحدود التركية في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قوّاتها من المنطقة الحدودية الشهر الحالي.

وأفاد شاهد عيان بأن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيّرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة، متّجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، على الرغم من أن هذه المنطقة باتت بموجب المعارك والاتفاقات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، واقعة بالمبدأ تحت سيطرة القوات الروسية ونظام بشار الأسد، وفق ما أوردت قناة "فرانس 24".
من ناحيته، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن القوات الأميركية تريد أن تحافظ على تواجدها في الجهة الشرقية من المنطقة الحدودية.
وأضاف أن الأمريكيين يريدون أن يمنعوا روسيا وقوات النظام من الانتشار في المنطقة الواقعة شرق مدينة القامشلي، التي تعتبر بمثابة عاصمة للإدارة الذاتية الكردية، المعلنة من طرف واحد في شمال وشمال شرق سوريا.

وتوصلت أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى اتفاق نصّ على أن موسكو ستسهل سحب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.

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