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مسؤول: هجوم مطار كابول قتل 10 جنود أمريكيين على الأقل

"كيربي" وصف الاعتداء بأنه معقد

نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم (الخميس)، أن معلومات أولية تشير إلى أن 10 جنود أميركيين على الأقل ربما قتلوا في هجوم كابول.

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربي، هجوم مطار كابول بأنه هجوم معقد أسفر عن قتلى ومصابين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول: هجوم مطار كابول قتل 10 جنود أمريكيين على الأقل
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم (الخميس)، أن معلومات أولية تشير إلى أن 10 جنود أميركيين على الأقل ربما قتلوا في هجوم كابول.

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربي، هجوم مطار كابول بأنه هجوم معقد أسفر عن قتلى ومصابين.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:21 PM

مسؤول: هجوم مطار كابول قتل 10 جنود أمريكيين على الأقل

"كيربي" وصف الاعتداء بأنه معقد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم (الخميس)، أن معلومات أولية تشير إلى أن 10 جنود أميركيين على الأقل ربما قتلوا في هجوم كابول.

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربي، هجوم مطار كابول بأنه هجوم معقد أسفر عن قتلى ومصابين.

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