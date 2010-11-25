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"التثقيف المالي".. محاضرة تقيمها جامعة شقراء لنشر الوعي المالي ومهارة الادخار

بالتعاون مع اللجنة النسائية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض

بالتعاون مع اللجنة النسائية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض، تقيم جامعة شقراء بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض يوم غدٍ الأربعاء, محاضرة بعنوان "التثقيف المالي".

وتلقي المحاضرة الدكتورة شريفة عوض الكسر الحاصلة على دكتوراه في الإدارة وتنمية الموارد البشرية واختصاصية تطوير ذات وتنمية مهارات، وستتحدث عن عددٍ من المحاور أهمها: نشر ثقافة الوعي المالي والتخطيط (الموازنة)، كيف تدبر أموالك بحكمة ؟، ومهارات التوفير والادخار، وإدارة الديون والقروض.

وسيكون موعد المحاضرة غدًا من الساعة 2:00 ظهرًا إلى الساعة 4:00 مساءً ، وسيكون التسجيل متاحًا على الرابط:

https://cutt.us/PrHYX

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"التثقيف المالي".. محاضرة تقيمها جامعة شقراء لنشر الوعي المالي ومهارة الادخار
سبق

بالتعاون مع اللجنة النسائية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض، تقيم جامعة شقراء بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض يوم غدٍ الأربعاء, محاضرة بعنوان "التثقيف المالي".

وتلقي المحاضرة الدكتورة شريفة عوض الكسر الحاصلة على دكتوراه في الإدارة وتنمية الموارد البشرية واختصاصية تطوير ذات وتنمية مهارات، وستتحدث عن عددٍ من المحاور أهمها: نشر ثقافة الوعي المالي والتخطيط (الموازنة)، كيف تدبر أموالك بحكمة ؟، ومهارات التوفير والادخار، وإدارة الديون والقروض.

وسيكون موعد المحاضرة غدًا من الساعة 2:00 ظهرًا إلى الساعة 4:00 مساءً ، وسيكون التسجيل متاحًا على الرابط:

https://cutt.us/PrHYX

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
11:37 PM

"التثقيف المالي".. محاضرة تقيمها جامعة شقراء لنشر الوعي المالي ومهارة الادخار

بالتعاون مع اللجنة النسائية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض

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فلاح الجوفان - شقراء
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بالتعاون مع اللجنة النسائية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض، تقيم جامعة شقراء بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض يوم غدٍ الأربعاء, محاضرة بعنوان "التثقيف المالي".

وتلقي المحاضرة الدكتورة شريفة عوض الكسر الحاصلة على دكتوراه في الإدارة وتنمية الموارد البشرية واختصاصية تطوير ذات وتنمية مهارات، وستتحدث عن عددٍ من المحاور أهمها: نشر ثقافة الوعي المالي والتخطيط (الموازنة)، كيف تدبر أموالك بحكمة ؟، ومهارات التوفير والادخار، وإدارة الديون والقروض.

وسيكون موعد المحاضرة غدًا من الساعة 2:00 ظهرًا إلى الساعة 4:00 مساءً ، وسيكون التسجيل متاحًا على الرابط:

https://cutt.us/PrHYX

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