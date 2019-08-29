المملكة تخوض التصفيات النهائية لمسابقة المشروع العربي لتحدي القراءة

من خلال الطالب فهد شجاع الحابوط.. والطالبة جمانة سعيد المالكي

تشارك المملكة في التصفيات النهائية من سنته الرابعة لمشروع "تحدي القراءة العربي"، ويمثل التعليم في المسابقة فهد شجاع الحابوط من القسم الثانوي بمدارس رواد الجامعة بإدارة تعليم المجمعة، وجمانة سعيد المالكي من مدارس الحصان في المنطقة الشرقية، ضمن 16 طالبا وطالبة يمثلون 15 دولة عربية وخليجية، يتنافسون للفوز بالمركز الأول والحصول على لقب بطل التحدي.



وأكدت المشرف على وكالة البرامج التعليمية و مستشار وزير التعليم الدكتورة تهاني البيز أن مشاركة وزارة التعليم في هذه المسابقة يأتي إيمانا منها بأهمية نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات وتعويدهم عليها لتكون جزءًا من جدول حياتهم اليومي تثري معلوماتهم وتوجه تفكيرهم وتزودهم بمهارات إيجابية تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة.



وقالت: اهتمام وزارة التعليم بهذه المسابقة يأتي امتدادا لاهتمامها في هذا الجانب ودعمه من خلال مناهجها وأنشطتها الكثيرة والمتنوعة.



وأشارت إلى إعطاء الفرصة لجيل اليوم وفتح آفاق المستقبل أمامهم يدعم توجه القيادة الحكيمة التي ترى أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمملكة، وتسعى إلى الاستثمار بشباب الوطن وبناته والاعتماد عليهم في البناء والتطوير وتحقيق رؤيته الطموحة.



وأردفت: الدورة الرابعة أتت بمشاركة مليون و200 ألف طالب وطالبة يمثلون أكثر من عشرين ألف مدرسة تمثل جميع إدارات التعليم، وتأهل منهم 126 طالبًا وطالبة للمرحلة الثالثة لهذا العام، كما نتج عن المشروع مئة مبادرة تشجع على القراءة.



وشكرت "البيز "القائمين على المشروع وجميع اللجان التي عملت ودعمت الطلاب والطالبات، حتى وصولهم لهذه المرحلة، وتمنت أن يكلل الله مجهوداتهم بالنجاح وأن يحصل الطلاب على مراكز متقدمة في هذا التحدي.