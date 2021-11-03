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"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 37 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"مساجد الخرمة " تحدد 3 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء غداً

شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرمة الجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء، غداً الخميس، بمحافظة الخرمة والمراكز التابعة لها.

وستقام صلاة الاستسقاء في جامع الملك فهد بالخرمة وجامع أبو عبيدة بن الجراح بمخطط الدغمية وجامع الشرفية بمركز الغريف.

وسيكون موعد إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.

وشددت إدارة المساجد بالخرمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة في تلك الجوامع للوقاية من فيروس "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مساجد الخرمة " تحدد 3 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء غداً
سبق

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرمة الجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء، غداً الخميس، بمحافظة الخرمة والمراكز التابعة لها.

وستقام صلاة الاستسقاء في جامع الملك فهد بالخرمة وجامع أبو عبيدة بن الجراح بمخطط الدغمية وجامع الشرفية بمركز الغريف.

وسيكون موعد إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.

وشددت إدارة المساجد بالخرمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة في تلك الجوامع للوقاية من فيروس "كورونا".

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
03:09 PM

"مساجد الخرمة " تحدد 3 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء غداً

شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

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محمد الزامل - الخرمة
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أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرمة الجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء، غداً الخميس، بمحافظة الخرمة والمراكز التابعة لها.

وستقام صلاة الاستسقاء في جامع الملك فهد بالخرمة وجامع أبو عبيدة بن الجراح بمخطط الدغمية وجامع الشرفية بمركز الغريف.

وسيكون موعد إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.

وشددت إدارة المساجد بالخرمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة في تلك الجوامع للوقاية من فيروس "كورونا".

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