"مساجد الخرمة " تحدد 3 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء غداً

شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرمة الجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء، غداً الخميس، بمحافظة الخرمة والمراكز التابعة لها.

وستقام صلاة الاستسقاء في جامع الملك فهد بالخرمة وجامع أبو عبيدة بن الجراح بمخطط الدغمية وجامع الشرفية بمركز الغريف.

وسيكون موعد إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.

وشددت إدارة المساجد بالخرمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة في تلك الجوامع للوقاية من فيروس "كورونا".