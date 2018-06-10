تمديد تكليف "السبيعي" مديرًا لمستشفى السعيرة العام

أصدر مدير الشؤون الصحية في حفر الباطن، ناصر بن راشد الصافي، قرارًا بتمديد تكليف فراج بن مطلق السبيعي، مديرًا لمستشفى السعيرة العام.



ويعدّ "السبيعي" من الكفاءات الوطنية الشابّة والمخلصة في عملها؛ حيث تدرّج في عدد من المناصب القيادية التي شهدت عددًا من الإنجازات الصحية، وعملية تطوير شاملة في جودة ونظم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والتأهيلية المقدمة للمرضى والمراجعين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.



وثمّن "السبيعي" ثقة مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن، ومساعديه، سائلًا الله التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن.