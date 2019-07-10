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النيجر: قرار إقامة الحج بأعداد محدودة يحفظ أمن وسلامة المسلمين

داعية مواطنيها المقيمين في المملكة إلى التقيُّد الحرفي بالإجراءات

أيَّدت حكومة جمهورية النيجر قرار المملكة العربية السعودية بشأن قَصْر حج هذا العام 1441 هـ على حجاج داخل المملكة، وبأعداد محدودة جدًّا.

وأفاد بيان صادر عن حكومة النيجر بأنها تؤيد هذا الإجراء الهادف إلى حفظ أمن وسلامة الأمة الإسلامية، داعية مواطنيها المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام إلى التقيُّد الحرفي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة بهذا الشأن.

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النيجر: قرار إقامة الحج بأعداد محدودة يحفظ أمن وسلامة المسلمين
سبق

أيَّدت حكومة جمهورية النيجر قرار المملكة العربية السعودية بشأن قَصْر حج هذا العام 1441 هـ على حجاج داخل المملكة، وبأعداد محدودة جدًّا.

وأفاد بيان صادر عن حكومة النيجر بأنها تؤيد هذا الإجراء الهادف إلى حفظ أمن وسلامة الأمة الإسلامية، داعية مواطنيها المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام إلى التقيُّد الحرفي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة بهذا الشأن.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
09:54 PM

النيجر: قرار إقامة الحج بأعداد محدودة يحفظ أمن وسلامة المسلمين

داعية مواطنيها المقيمين في المملكة إلى التقيُّد الحرفي بالإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيامي
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أيَّدت حكومة جمهورية النيجر قرار المملكة العربية السعودية بشأن قَصْر حج هذا العام 1441 هـ على حجاج داخل المملكة، وبأعداد محدودة جدًّا.

وأفاد بيان صادر عن حكومة النيجر بأنها تؤيد هذا الإجراء الهادف إلى حفظ أمن وسلامة الأمة الإسلامية، داعية مواطنيها المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام إلى التقيُّد الحرفي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة بهذا الشأن.

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