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للمرة الثالثة خلال يوم.. أمريكا تتوعد الأسد برد فوري إذا استخدم "الكيماوي" في إدلب

البيت الأبيض شدَّد على أنه يراقب الوضع عن كثب بالمحافظة التي تسيطر عليها المعارضة

حذَّر البيت الأبيض مجددًا اليوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على الفور إذا ما اختار بشار الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم الوشيك على محافظة إدلب.

وبحسب "رويترز"، قال البيت الأبيض في بيان: "دعونا نكون واضحين، لا يزال موقفنا ثابتًا، وهو أنه إذا استخدام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستجيبون بسرعة، وبشكل مناسب".

وشدد البيت الأبيض على أنه يراقب عن كثب التطورات في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وهذه هي المرة الثالثة خلال اليوم التي تحذر فيها واشنطن النظام السوري من شن عملية عسكرية في إدلب، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد بشار الأسد من اجتياح المحافظة.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد نفذت فجر 14 إبريل (نيسان) ضربات بالصواريخ على النظام السوري ردًّا على هجوم كيميائي، نفذه النظام في الغوطة الشرقية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الثالثة خلال يوم.. أمريكا تتوعد الأسد برد فوري إذا استخدم "الكيماوي" في إدلب
سبق

حذَّر البيت الأبيض مجددًا اليوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على الفور إذا ما اختار بشار الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم الوشيك على محافظة إدلب.

وبحسب "رويترز"، قال البيت الأبيض في بيان: "دعونا نكون واضحين، لا يزال موقفنا ثابتًا، وهو أنه إذا استخدام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستجيبون بسرعة، وبشكل مناسب".

وشدد البيت الأبيض على أنه يراقب عن كثب التطورات في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وهذه هي المرة الثالثة خلال اليوم التي تحذر فيها واشنطن النظام السوري من شن عملية عسكرية في إدلب، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد بشار الأسد من اجتياح المحافظة.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد نفذت فجر 14 إبريل (نيسان) ضربات بالصواريخ على النظام السوري ردًّا على هجوم كيميائي، نفذه النظام في الغوطة الشرقية.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:40 PM

للمرة الثالثة خلال يوم.. أمريكا تتوعد الأسد برد فوري إذا استخدم "الكيماوي" في إدلب

البيت الأبيض شدَّد على أنه يراقب الوضع عن كثب بالمحافظة التي تسيطر عليها المعارضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,424

حذَّر البيت الأبيض مجددًا اليوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على الفور إذا ما اختار بشار الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم الوشيك على محافظة إدلب.

وبحسب "رويترز"، قال البيت الأبيض في بيان: "دعونا نكون واضحين، لا يزال موقفنا ثابتًا، وهو أنه إذا استخدام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستجيبون بسرعة، وبشكل مناسب".

وشدد البيت الأبيض على أنه يراقب عن كثب التطورات في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وهذه هي المرة الثالثة خلال اليوم التي تحذر فيها واشنطن النظام السوري من شن عملية عسكرية في إدلب، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد بشار الأسد من اجتياح المحافظة.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد نفذت فجر 14 إبريل (نيسان) ضربات بالصواريخ على النظام السوري ردًّا على هجوم كيميائي، نفذه النظام في الغوطة الشرقية.

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