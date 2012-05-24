الحوثي جنّده والتحالف أنقذه.. الحكومة اليمنية الشرعية تتسلم طفل الـ12 عامًا

المليشيا الإرهابية كانت تُعده للزجّ به في عمليات القتال.. تم تأهيله قبل تسليمه

سلّم تحالف دعم الشرعية في اليمن، طفلًا يمنيًّا للحكومة الشرعية، بعد تأهيله بحضور #الصليب_الأحمر.

وكشفت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم عبر مراسلها، أن الطفل تم تجنيده من قِبَل مليشيا الحوثي للزجّ به في عمليات القتال وعمره لم يتجاوز الـ12 عامًا.