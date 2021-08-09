النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرئيس الفرنسي يشارك في مؤتمر إقليمي يستضيفه العراق

يُعْقد نهاية الشهر في بغداد

يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الحالي في مؤتمر إقليمي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، دعي إليه أيضاً قادة دول مجاورة منها السعودية وتركيا.

وأوضحت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الاثنين، عقب اتصال بين "ماكرون" ومصطفى الكاظمي، أن رئيس الوزراء العراقي أبلغ "ماكرون" بأن فرنسا شريك حقيقي للعراق، فيما أعلن "ماكرون" من جهته عن دعمه الكامل للعراق، وأشاد بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وستشكّل هذه ثاني زيارة لـ"ماكرون" إلى العراق خلال أقل من عام، بعد أن زاره في سبتمبر الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الفرنسي يشارك في مؤتمر إقليمي يستضيفه العراق
سبق

يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الحالي في مؤتمر إقليمي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، دعي إليه أيضاً قادة دول مجاورة منها السعودية وتركيا.

وأوضحت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الاثنين، عقب اتصال بين "ماكرون" ومصطفى الكاظمي، أن رئيس الوزراء العراقي أبلغ "ماكرون" بأن فرنسا شريك حقيقي للعراق، فيما أعلن "ماكرون" من جهته عن دعمه الكامل للعراق، وأشاد بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وستشكّل هذه ثاني زيارة لـ"ماكرون" إلى العراق خلال أقل من عام، بعد أن زاره في سبتمبر الماضي.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:34 PM

الرئيس الفرنسي يشارك في مؤتمر إقليمي يستضيفه العراق

يُعْقد نهاية الشهر في بغداد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
180

يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الحالي في مؤتمر إقليمي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، دعي إليه أيضاً قادة دول مجاورة منها السعودية وتركيا.

وأوضحت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الاثنين، عقب اتصال بين "ماكرون" ومصطفى الكاظمي، أن رئيس الوزراء العراقي أبلغ "ماكرون" بأن فرنسا شريك حقيقي للعراق، فيما أعلن "ماكرون" من جهته عن دعمه الكامل للعراق، وأشاد بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وستشكّل هذه ثاني زيارة لـ"ماكرون" إلى العراق خلال أقل من عام، بعد أن زاره في سبتمبر الماضي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة