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شاهد .. هكذا ترصد وتصوّر مركبات القوة الخاصّة للطرق المخالفات إلكترونياً

"سبق" تكشف الحقيقة بعد الصور المتداولة .. لا تحتاج إلى تدخل رجل أمن أو استيقاف

تكشفت لـ "سبق" حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر عدداً من مركبات القوة الخاصّة لأمن الطرق وقد زُوِّدت بكاميرات رصد ورادار؛ حيث يظهر مقطع فيديو آلية عمل هذه الكاميرا وطريقة الرصد لمخالفة السرعة.

وبحسب معلومات "سبق"، فإنه تمّ تدشين عددٍ من مركبات القوة الخاصّة لأمن الطرق بكاميرات تتولى رصد السرعة وبعض المخالفات إلكترونياً وتصوير المخالفة وتزويد المخالف برسالة نصية دون الحاجة إلى تدخل رجل أمن أو استيقاف المركبة إلا في الحالات التي تستوجب استيقافها.

وتمّ تفعيل الخدمة على عددٍ من الطرق وزُودت مركبات للقوة الخاصّة لأمن الطرق بالخدمة، وتشمل الطرق التي تشهد كثافة حركة، ومن المتوقع أن تكون شاملة في القريب العاجل لجميع الطرق تماشياً مع التحول الإلكتروني في الرصد الآلي للمخالفات.

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شاهد .. هكذا ترصد وتصوّر مركبات القوة الخاصّة للطرق المخالفات إلكترونياً
سبق

تكشفت لـ "سبق" حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر عدداً من مركبات القوة الخاصّة لأمن الطرق وقد زُوِّدت بكاميرات رصد ورادار؛ حيث يظهر مقطع فيديو آلية عمل هذه الكاميرا وطريقة الرصد لمخالفة السرعة.

وبحسب معلومات "سبق"، فإنه تمّ تدشين عددٍ من مركبات القوة الخاصّة لأمن الطرق بكاميرات تتولى رصد السرعة وبعض المخالفات إلكترونياً وتصوير المخالفة وتزويد المخالف برسالة نصية دون الحاجة إلى تدخل رجل أمن أو استيقاف المركبة إلا في الحالات التي تستوجب استيقافها.

وتمّ تفعيل الخدمة على عددٍ من الطرق وزُودت مركبات للقوة الخاصّة لأمن الطرق بالخدمة، وتشمل الطرق التي تشهد كثافة حركة، ومن المتوقع أن تكون شاملة في القريب العاجل لجميع الطرق تماشياً مع التحول الإلكتروني في الرصد الآلي للمخالفات.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
08:49 AM

شاهد .. هكذا ترصد وتصوّر مركبات القوة الخاصّة للطرق المخالفات إلكترونياً

"سبق" تكشف الحقيقة بعد الصور المتداولة .. لا تحتاج إلى تدخل رجل أمن أو استيقاف

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أحمد العبدالله - الرياض
13
85,860

تكشفت لـ "سبق" حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر عدداً من مركبات القوة الخاصّة لأمن الطرق وقد زُوِّدت بكاميرات رصد ورادار؛ حيث يظهر مقطع فيديو آلية عمل هذه الكاميرا وطريقة الرصد لمخالفة السرعة.

وبحسب معلومات "سبق"، فإنه تمّ تدشين عددٍ من مركبات القوة الخاصّة لأمن الطرق بكاميرات تتولى رصد السرعة وبعض المخالفات إلكترونياً وتصوير المخالفة وتزويد المخالف برسالة نصية دون الحاجة إلى تدخل رجل أمن أو استيقاف المركبة إلا في الحالات التي تستوجب استيقافها.

وتمّ تفعيل الخدمة على عددٍ من الطرق وزُودت مركبات للقوة الخاصّة لأمن الطرق بالخدمة، وتشمل الطرق التي تشهد كثافة حركة، ومن المتوقع أن تكون شاملة في القريب العاجل لجميع الطرق تماشياً مع التحول الإلكتروني في الرصد الآلي للمخالفات.

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