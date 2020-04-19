النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

832  إصابة جديدة في 4 مدن سعودية.. النصيب الأكبر من "المسح الميداني"

من أصل 1088 حالة تم رصدها في المملكة.. اليوم

سجلت مدن مكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجدة 832 حالة، من بين الحالات الجديدة التي أعلنت هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، لتصل إجمالي الحالات حتى الآن 9362 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1398 حالة، بعدما سجل اليوم 69 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 97 حالة.

وأشار "العبدالعالي" إلى أن من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط، وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة، وهي موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و٨٣٪ لغير السعوديين.

وقال متحدث الصحة: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفايروس ارتفع إلى 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة لاتزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وبين "العبدالعالي" أن إجمالي الفحوص المخبرية ارتفع في المملكة إلى أكثر من ١٨٠ ألف فحص حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
832  إصابة جديدة في 4 مدن سعودية.. النصيب الأكبر من "المسح الميداني"
سبق

سجلت مدن مكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجدة 832 حالة، من بين الحالات الجديدة التي أعلنت هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، لتصل إجمالي الحالات حتى الآن 9362 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1398 حالة، بعدما سجل اليوم 69 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 97 حالة.

وأشار "العبدالعالي" إلى أن من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط، وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة، وهي موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و٨٣٪ لغير السعوديين.

وقال متحدث الصحة: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفايروس ارتفع إلى 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة لاتزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وبين "العبدالعالي" أن إجمالي الفحوص المخبرية ارتفع في المملكة إلى أكثر من ١٨٠ ألف فحص حتى الآن.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:30 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:14 PM

832  إصابة جديدة في 4 مدن سعودية.. النصيب الأكبر من "المسح الميداني"

من أصل 1088 حالة تم رصدها في المملكة.. اليوم

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
13,445

سجلت مدن مكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجدة 832 حالة، من بين الحالات الجديدة التي أعلنت هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، لتصل إجمالي الحالات حتى الآن 9362 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1398 حالة، بعدما سجل اليوم 69 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 97 حالة.

وأشار "العبدالعالي" إلى أن من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط، وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة، وهي موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و٨٣٪ لغير السعوديين.

وقال متحدث الصحة: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفايروس ارتفع إلى 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة لاتزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وبين "العبدالعالي" أن إجمالي الفحوص المخبرية ارتفع في المملكة إلى أكثر من ١٨٠ ألف فحص حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة