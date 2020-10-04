بالصور.. بلدية البديع في الأفلاج تستكمل مبادرة زراعة 500 شتلة

﻿بهدف التوسع في الرقعة الخضراء والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي

تتابع بلدية البديع بمحافظة الأفلاج استكمال مبادرة زراعة (500) شتلة بهدف التوسع في الرقعة الخضراء، والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي.

وضمن جهودها الذاتية قامت بلدية البديع باستكمال المبادرة بزراعة نحو 200 شتلة في الأماكن العامة والطرقات لتحسين المشهد الحضري، والتوسع في الرقعة الخضراء وفقًا لتعليم أمانة الرياض.

من جهته، أوضح رئيس البلدية، المهندس حسين بن مبارك السبيعي، أن تلك المبادرة "زراعة 500 شتلة" تأتي ضمن جهود البلدية الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة، وتوسيع الرقعة الخضراء للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي للمدينة.



