النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة يعتمد خطة عودة الدراسة

لاستمرار العملية التعليمية وتطبيق بروتوكول الإجراءات الصحية

اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، خطة عودة الدراسة للفصل الدراسي الأول؛ وذلك ضمن جهود الجامعة لاستمرار العملية التعليمية وتطبيق بروتوكول الإجراءات الصحية وحماية منسوبي وطلبة الجامعة خلال جائحة فيروس كورونا.

وثمّن رئيس الجامعة الإسلامية توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- والتي تؤكد حرصها على سلامة المواطن والمقيم على حدّ سواء، مشيرًا إلى أن التوجيهات الأخيرة المتعلّقة بعودة الدراسة هي تأكيد على هذا الحرص والعناية، كما ثمّن لوزير التعليم د.حمد آل الشيخ، حرصه ومتابعته في كل ما من شأنه استمرار العملية التعليمية وتجويدها في ظل الجائحة بما يحقق رسالة الجامعة، ويسهم في تنفيذ أهدافها، ويحقق المخرجات التعليمية والبحثية المنشودة بكفاءة عالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة العربية السعودية والعالم بأسره المتمثلة في جائحة فيروس كورونا.

وأبان أن الجامعة الإسلامية تتفرّد من بين الجامعات السعودية بأن أغلب طلابها هم من الطلاب الدوليين، ويحظون بالرعاية والسكن والخدمات اللازمة داخل الحرم الجامعي، بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، كما أن بعضهم قد غادر إلى بلده وقد يتأخر في العودة إلى مقرّ الدراسة؛ ولذا فقد أصدرت الجامعة خطة تفصيلية للعودة للدراسة الجامعية لتوضيح أسلوب الدراسة، وسياسة التسجيل، والوسائل التعليمية المتاحة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة لكافة الأنشطة التعليمية وغيرها.

واختتم رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة تصريحه بأن الخطة التي أصدرتها الجامعة تؤكّد على أن محور نجاحها هو الاستجابة والالتزام وتحمل المسؤولية من جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب، وأنها غطّت خطة الدراسة، والتأجيل والاعتذار عن الدراسة والتسجيل والقاعات الدراسية، واستراتيجيات التدريس المتبعة في التعليم عن بُعد، والإجراءات الاحترازية في القاعات الدراسية التي تعتمد الدراسة فيها حضوريًّا، والمعامل والتدريب الميداني، والإجراءات الاحترازية في المساجد والمصليات، والسكن الجامعي، والدورات التدريبية وبرامج خدمة المجتمع.

رئيس الجامعة الإسلامية المدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة يعتمد خطة عودة الدراسة
سبق

اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، خطة عودة الدراسة للفصل الدراسي الأول؛ وذلك ضمن جهود الجامعة لاستمرار العملية التعليمية وتطبيق بروتوكول الإجراءات الصحية وحماية منسوبي وطلبة الجامعة خلال جائحة فيروس كورونا.

وثمّن رئيس الجامعة الإسلامية توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- والتي تؤكد حرصها على سلامة المواطن والمقيم على حدّ سواء، مشيرًا إلى أن التوجيهات الأخيرة المتعلّقة بعودة الدراسة هي تأكيد على هذا الحرص والعناية، كما ثمّن لوزير التعليم د.حمد آل الشيخ، حرصه ومتابعته في كل ما من شأنه استمرار العملية التعليمية وتجويدها في ظل الجائحة بما يحقق رسالة الجامعة، ويسهم في تنفيذ أهدافها، ويحقق المخرجات التعليمية والبحثية المنشودة بكفاءة عالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة العربية السعودية والعالم بأسره المتمثلة في جائحة فيروس كورونا.

وأبان أن الجامعة الإسلامية تتفرّد من بين الجامعات السعودية بأن أغلب طلابها هم من الطلاب الدوليين، ويحظون بالرعاية والسكن والخدمات اللازمة داخل الحرم الجامعي، بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، كما أن بعضهم قد غادر إلى بلده وقد يتأخر في العودة إلى مقرّ الدراسة؛ ولذا فقد أصدرت الجامعة خطة تفصيلية للعودة للدراسة الجامعية لتوضيح أسلوب الدراسة، وسياسة التسجيل، والوسائل التعليمية المتاحة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة لكافة الأنشطة التعليمية وغيرها.

واختتم رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة تصريحه بأن الخطة التي أصدرتها الجامعة تؤكّد على أن محور نجاحها هو الاستجابة والالتزام وتحمل المسؤولية من جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب، وأنها غطّت خطة الدراسة، والتأجيل والاعتذار عن الدراسة والتسجيل والقاعات الدراسية، واستراتيجيات التدريس المتبعة في التعليم عن بُعد، والإجراءات الاحترازية في القاعات الدراسية التي تعتمد الدراسة فيها حضوريًّا، والمعامل والتدريب الميداني، والإجراءات الاحترازية في المساجد والمصليات، والسكن الجامعي، والدورات التدريبية وبرامج خدمة المجتمع.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:20 PM

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة يعتمد خطة عودة الدراسة

لاستمرار العملية التعليمية وتطبيق بروتوكول الإجراءات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
1,046

اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، خطة عودة الدراسة للفصل الدراسي الأول؛ وذلك ضمن جهود الجامعة لاستمرار العملية التعليمية وتطبيق بروتوكول الإجراءات الصحية وحماية منسوبي وطلبة الجامعة خلال جائحة فيروس كورونا.

وثمّن رئيس الجامعة الإسلامية توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- والتي تؤكد حرصها على سلامة المواطن والمقيم على حدّ سواء، مشيرًا إلى أن التوجيهات الأخيرة المتعلّقة بعودة الدراسة هي تأكيد على هذا الحرص والعناية، كما ثمّن لوزير التعليم د.حمد آل الشيخ، حرصه ومتابعته في كل ما من شأنه استمرار العملية التعليمية وتجويدها في ظل الجائحة بما يحقق رسالة الجامعة، ويسهم في تنفيذ أهدافها، ويحقق المخرجات التعليمية والبحثية المنشودة بكفاءة عالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة العربية السعودية والعالم بأسره المتمثلة في جائحة فيروس كورونا.

وأبان أن الجامعة الإسلامية تتفرّد من بين الجامعات السعودية بأن أغلب طلابها هم من الطلاب الدوليين، ويحظون بالرعاية والسكن والخدمات اللازمة داخل الحرم الجامعي، بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، كما أن بعضهم قد غادر إلى بلده وقد يتأخر في العودة إلى مقرّ الدراسة؛ ولذا فقد أصدرت الجامعة خطة تفصيلية للعودة للدراسة الجامعية لتوضيح أسلوب الدراسة، وسياسة التسجيل، والوسائل التعليمية المتاحة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة لكافة الأنشطة التعليمية وغيرها.

واختتم رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة تصريحه بأن الخطة التي أصدرتها الجامعة تؤكّد على أن محور نجاحها هو الاستجابة والالتزام وتحمل المسؤولية من جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب، وأنها غطّت خطة الدراسة، والتأجيل والاعتذار عن الدراسة والتسجيل والقاعات الدراسية، واستراتيجيات التدريس المتبعة في التعليم عن بُعد، والإجراءات الاحترازية في القاعات الدراسية التي تعتمد الدراسة فيها حضوريًّا، والمعامل والتدريب الميداني، والإجراءات الاحترازية في المساجد والمصليات، والسكن الجامعي، والدورات التدريبية وبرامج خدمة المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,504
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة