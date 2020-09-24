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مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر

بعد قرار الاتحاد الآسيوي وإبعاد الأزرق من دوري الأبطال

أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، أن فريقه تعرض لظلم كبير بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الهلال منسحباً من البطولة، مؤكداً أن ما حدث يؤكد أن هناك شيئًا كبيرًا ضدّ الهلال، لمصلحة فوز فريق آخر باللقب بسهولة.

وقال لوشيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة "برو سبورت" الرومانية، الخميس: "نحن نتحدث عن الهلال بصفته بطل آسيا وحامل اللقب الذي تم إقصاؤه بشكل يجعلني أعتقد بأن هناك شيئًا كبيرًا خلف ذلك، لجعل فريق آخر يفوز باللقب بسهولة".

وتابع: "ما حدث هو أكثر الأشياء ظلماً على الإطلاق، لم يكن هناك أي نوع من العدل في تعامل الآسيوي مع فريق الهلال، بعد الإصابات الأخيرة بكورونا".

وأشار إلى أن الفريق تعرض لإصابات عديدة بفيروس كورونا، وطلب تأجيل بعض مبارياته، لكن الاتحاد القاري رفض ذلك، رغم أن الوقت كان متاحاً؛ نظراً لعدم لعب منافسات الشرق من الأساس حتى الآن، وإصرار الاتحاد على إنهاء منافسات الغرب مبكراً دون سبب منطقي.

واختتم رازفان تصريحاته بالتأكيد على احترام الهلال لقواعد كرة القدم، بعزل عدد كبير من أفراده بسبب كورونا، والذهاب إلى ملعب مباراة شباب أهلي دبي بـ11 لاعباً فقط، بينهم 3 حراس مرمى، لكن الاتحاد الآسيوي لم يضع في اعتباراته كل ذلك، ليقرر إبعاد الفريق من البطولة بالكامل، بدلاً من جعله منسحباً من اللقاء فقط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر
سبق

أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، أن فريقه تعرض لظلم كبير بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الهلال منسحباً من البطولة، مؤكداً أن ما حدث يؤكد أن هناك شيئًا كبيرًا ضدّ الهلال، لمصلحة فوز فريق آخر باللقب بسهولة.

وقال لوشيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة "برو سبورت" الرومانية، الخميس: "نحن نتحدث عن الهلال بصفته بطل آسيا وحامل اللقب الذي تم إقصاؤه بشكل يجعلني أعتقد بأن هناك شيئًا كبيرًا خلف ذلك، لجعل فريق آخر يفوز باللقب بسهولة".

وتابع: "ما حدث هو أكثر الأشياء ظلماً على الإطلاق، لم يكن هناك أي نوع من العدل في تعامل الآسيوي مع فريق الهلال، بعد الإصابات الأخيرة بكورونا".

وأشار إلى أن الفريق تعرض لإصابات عديدة بفيروس كورونا، وطلب تأجيل بعض مبارياته، لكن الاتحاد القاري رفض ذلك، رغم أن الوقت كان متاحاً؛ نظراً لعدم لعب منافسات الشرق من الأساس حتى الآن، وإصرار الاتحاد على إنهاء منافسات الغرب مبكراً دون سبب منطقي.

واختتم رازفان تصريحاته بالتأكيد على احترام الهلال لقواعد كرة القدم، بعزل عدد كبير من أفراده بسبب كورونا، والذهاب إلى ملعب مباراة شباب أهلي دبي بـ11 لاعباً فقط، بينهم 3 حراس مرمى، لكن الاتحاد الآسيوي لم يضع في اعتباراته كل ذلك، ليقرر إبعاد الفريق من البطولة بالكامل، بدلاً من جعله منسحباً من اللقاء فقط.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
06:01 PM

مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر

بعد قرار الاتحاد الآسيوي وإبعاد الأزرق من دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، أن فريقه تعرض لظلم كبير بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الهلال منسحباً من البطولة، مؤكداً أن ما حدث يؤكد أن هناك شيئًا كبيرًا ضدّ الهلال، لمصلحة فوز فريق آخر باللقب بسهولة.

وقال لوشيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة "برو سبورت" الرومانية، الخميس: "نحن نتحدث عن الهلال بصفته بطل آسيا وحامل اللقب الذي تم إقصاؤه بشكل يجعلني أعتقد بأن هناك شيئًا كبيرًا خلف ذلك، لجعل فريق آخر يفوز باللقب بسهولة".

وتابع: "ما حدث هو أكثر الأشياء ظلماً على الإطلاق، لم يكن هناك أي نوع من العدل في تعامل الآسيوي مع فريق الهلال، بعد الإصابات الأخيرة بكورونا".

وأشار إلى أن الفريق تعرض لإصابات عديدة بفيروس كورونا، وطلب تأجيل بعض مبارياته، لكن الاتحاد القاري رفض ذلك، رغم أن الوقت كان متاحاً؛ نظراً لعدم لعب منافسات الشرق من الأساس حتى الآن، وإصرار الاتحاد على إنهاء منافسات الغرب مبكراً دون سبب منطقي.

واختتم رازفان تصريحاته بالتأكيد على احترام الهلال لقواعد كرة القدم، بعزل عدد كبير من أفراده بسبب كورونا، والذهاب إلى ملعب مباراة شباب أهلي دبي بـ11 لاعباً فقط، بينهم 3 حراس مرمى، لكن الاتحاد الآسيوي لم يضع في اعتباراته كل ذلك، ليقرر إبعاد الفريق من البطولة بالكامل، بدلاً من جعله منسحباً من اللقاء فقط.

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