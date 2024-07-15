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"المرور": استخدام "الفرامل" يكون عند الحاجة فقط.. وهذه عقوبتها المالية

غرَّدت لتوضيح إيقاع المخالفة حال الاستعمال بشكل مفاجئ ولغير الضرورة

قالت الإدارة العامة للمرور إن استخدام المكابح "الفرامل" يكون عند الحاجة فقط، وشددت على أن استخدامها لغير الحاجة يعد مخالفة مرورية تستحق غرامة تصل إلى ٥٠٠ ريال.

وفي التفاصيل، ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر"، أن استعمال المكابح "الفرامل" بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية قدرها من ٣٠٠ ريال / ٥٠٠ ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": استخدام "الفرامل" يكون عند الحاجة فقط.. وهذه عقوبتها المالية
سبق

قالت الإدارة العامة للمرور إن استخدام المكابح "الفرامل" يكون عند الحاجة فقط، وشددت على أن استخدامها لغير الحاجة يعد مخالفة مرورية تستحق غرامة تصل إلى ٥٠٠ ريال.

وفي التفاصيل، ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر"، أن استعمال المكابح "الفرامل" بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية قدرها من ٣٠٠ ريال / ٥٠٠ ريال.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
12:52 AM

"المرور": استخدام "الفرامل" يكون عند الحاجة فقط.. وهذه عقوبتها المالية

غرَّدت لتوضيح إيقاع المخالفة حال الاستعمال بشكل مفاجئ ولغير الضرورة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
10
5,417

قالت الإدارة العامة للمرور إن استخدام المكابح "الفرامل" يكون عند الحاجة فقط، وشددت على أن استخدامها لغير الحاجة يعد مخالفة مرورية تستحق غرامة تصل إلى ٥٠٠ ريال.

وفي التفاصيل، ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر"، أن استعمال المكابح "الفرامل" بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية قدرها من ٣٠٠ ريال / ٥٠٠ ريال.

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