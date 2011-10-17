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وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق

"المدني" باشر الحادث بمساندة جهات عدة

تُوفِّي أربعة أشخاص، وأُصيب خمسة آخرون، إثر سقوط مركبتهم من أعلى جبال طويق شمال غرب الرياض، بالقرب من مركز سدوس، المعروف بـ"نهاية العالم". فيما باشر الحادث الدفاع المدني والجهات المساندة على الفور .

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) تلقى بلاغًا أمس السبت 10/ 3/ 1443 هـ، الموافق 16/ 10/ 2021 م، عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها تسعة أشخاص.

وأضاف: "تم على الفور انتقال فِرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادثة، وعند الوصول تم إنقاذ (5) مصابين، ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق (4) متوفين".

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار لتوخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة، والاتصال بالرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض و(998) في جميع مناطق المملكة لطلب المساعدة في حال الطوارئ - لا قدر الله -، متمنيًا للجميع السلامة.

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وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق
سبق

تُوفِّي أربعة أشخاص، وأُصيب خمسة آخرون، إثر سقوط مركبتهم من أعلى جبال طويق شمال غرب الرياض، بالقرب من مركز سدوس، المعروف بـ"نهاية العالم". فيما باشر الحادث الدفاع المدني والجهات المساندة على الفور .

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) تلقى بلاغًا أمس السبت 10/ 3/ 1443 هـ، الموافق 16/ 10/ 2021 م، عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها تسعة أشخاص.

وأضاف: "تم على الفور انتقال فِرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادثة، وعند الوصول تم إنقاذ (5) مصابين، ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق (4) متوفين".

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار لتوخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة، والاتصال بالرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض و(998) في جميع مناطق المملكة لطلب المساعدة في حال الطوارئ - لا قدر الله -، متمنيًا للجميع السلامة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
08:36 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
10:52 PM

وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق

"المدني" باشر الحادث بمساندة جهات عدة

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فلاح الجوفان - الرياض
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24,146

تُوفِّي أربعة أشخاص، وأُصيب خمسة آخرون، إثر سقوط مركبتهم من أعلى جبال طويق شمال غرب الرياض، بالقرب من مركز سدوس، المعروف بـ"نهاية العالم". فيما باشر الحادث الدفاع المدني والجهات المساندة على الفور .

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) تلقى بلاغًا أمس السبت 10/ 3/ 1443 هـ، الموافق 16/ 10/ 2021 م، عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها تسعة أشخاص.

وأضاف: "تم على الفور انتقال فِرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادثة، وعند الوصول تم إنقاذ (5) مصابين، ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق (4) متوفين".

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار لتوخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة، والاتصال بالرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض و(998) في جميع مناطق المملكة لطلب المساعدة في حال الطوارئ - لا قدر الله -، متمنيًا للجميع السلامة.

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