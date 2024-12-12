على نفقة الأمير.. توزيع كسوة الشتاء للمستحقين بتبوك يتواصل

لمواجهة البرد وتحتوي على وسائل تدفئة وملابس شتوية وأغطية

رصدت "سبق" صوراً اليوم لعدد من الشاحنات التي تقوم بتوزيع كسوة الشتاء السنوية على نفقة أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيزفي عدد من المواقع.

وتواصل اللجان المكلفة بتأمين كسوة الشتاء وتوزيعها على نفقة أمير تبوك وذلك للتخفيف على المستحقين في محافظات ومراكز وهجر والتجمعات السكانية للبادية في المنطقة، وتحتوي على وسائل تدفئة وملابس شتوية وأغطية وأغذية وخيام.

ويشدد أمير المنطقة سنوياً على المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء المجالس المحلية ومجلس المنطقة بضرورة الإبلاغ بشكل فوري عن أي شخص بحاجة إلى المساعدة ومعرفة أحواله مؤكدًا أهمية إيصال هذه المساعدات للمستحقين في أسرع وقت ممكن ليتمكنوا من الاستفادة منها.

ويأتي ذلك حرصاً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم واستكمالا للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي يتكفل به أمير المنطقة الذي يجسد مثالاً صادقاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن.