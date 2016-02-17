"الشباب التقني" يزور ملتقى الشباب الرابع بجامعة دار العلوم

تقيمه إمارة منطقة الرياض

وجهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض أبناءها المتدربين والمتدربات في كافة المنشآت التدريبية بالمنطقة لزيارة ملتقى اللجان الشبابية الرابع، الذي تقيمه إمارة منطقة الرياض ممثلة في اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، ومجلس الشباب، وتستضيفه جامعة دار العلوم في الفترة من ١٤-١٧ فبراير.

كما جاء التوجيه لممثلي برنامج الشباب التقني المتدربة سلطانة الدوس، والمتدرب فيصل البقمي لزيارة مقر الفعالية، والاطلاع على نتاج أبناء وبنات المنطقة، حيث يصاحب الملتقى ثلاثة معارض أحدها للابتكارات، وآخر للمبادرات المجتمعية، وآخر للفن التشكيلي التنموي حيث يتوافق هذا النتاج مع نتاج الشباب التقني من متدربي ومتدربات المؤسسة، وما تعززه هذه الزيارة من قيم مجتمعية، وما تضيفه من معارف، وما تجدده من روح التنافس للبذل والعطاء من فئة تمثل ٧٠٪ من المجتمع السعودي.

وأكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل على أن الاهتمام بهذه الفئة واجب وطني من حيث حسن التوجيه و الإرشاد، و توفير الفرص المناسبة لهم للاستزادة من العلوم والمعارف والخبرات ليس في تخصصاتهم فحسب بل وفي كافة المهارات الحياتية أيضاً وما يوفره هذا النهج من الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب التقني السعودي وتمكينهم من الإبداع والتطور في المجالات الثقافية والتقنية والاجتماعية والتطوعية كعناصر فاعلة في تنمية وطنهم وازدهار مستقبلهم.