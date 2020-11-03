النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المحامي السابق لـ "ترامب" يصوّت لصالح "بايدن"

وصف مسلكه بـ"المشرق"

ذكر مايك كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه صوّت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "خمنوا ما فعلته اليوم.. مشرق وباكر". وأضاف وسم "بايدن هاريس"، في إشارة لتصويته للمرشح الديمقراطي، وفقًا لـ"سي إن إن" العربية.

وكان "كوهين" قد أعرب سابقًا عن استعداده لـ"الكذب والغش والتنمر" لخدمة رئيسه آنذاك دونالد ترامب للفوز بالانتخابات، والوصول للبيت الأبيض، لكنه انقلب عليه لاحقًا.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المحامي السابق لـ "ترامب" يصوّت لصالح "بايدن"
سبق

ذكر مايك كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه صوّت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "خمنوا ما فعلته اليوم.. مشرق وباكر". وأضاف وسم "بايدن هاريس"، في إشارة لتصويته للمرشح الديمقراطي، وفقًا لـ"سي إن إن" العربية.

وكان "كوهين" قد أعرب سابقًا عن استعداده لـ"الكذب والغش والتنمر" لخدمة رئيسه آنذاك دونالد ترامب للفوز بالانتخابات، والوصول للبيت الأبيض، لكنه انقلب عليه لاحقًا.


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:59 PM

المحامي السابق لـ "ترامب" يصوّت لصالح "بايدن"

وصف مسلكه بـ"المشرق"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
2,021

ذكر مايك كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه صوّت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "خمنوا ما فعلته اليوم.. مشرق وباكر". وأضاف وسم "بايدن هاريس"، في إشارة لتصويته للمرشح الديمقراطي، وفقًا لـ"سي إن إن" العربية.

وكان "كوهين" قد أعرب سابقًا عن استعداده لـ"الكذب والغش والتنمر" لخدمة رئيسه آنذاك دونالد ترامب للفوز بالانتخابات، والوصول للبيت الأبيض، لكنه انقلب عليه لاحقًا.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,853
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,969

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة