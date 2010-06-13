قالت وكالة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادر محلية عمانية، إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان، كما دعت "هيئة السلامة البريطانية" للحذر الشديد بعد حادث خليج سلطنة عمان.
أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان
"هيئة السلامة البريطانية" دعت للحذر الشديد بعد الحادث
قالت وكالة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادر محلية عمانية، إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان، كما دعت "هيئة السلامة البريطانية" للحذر الشديد بعد حادث خليج سلطنة عمان.
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أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-13
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:11 AM
اخر تعديل
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:50 AM
أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان
"هيئة السلامة البريطانية" دعت للحذر الشديد بعد الحادث
قالت وكالة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادر محلية عمانية، إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان، كما دعت "هيئة السلامة البريطانية" للحذر الشديد بعد حادث خليج سلطنة عمان.
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