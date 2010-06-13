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أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان

"هيئة السلامة البريطانية" دعت للحذر الشديد بعد الحادث

قالت وكالة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادر محلية عمانية، إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان، كما دعت "هيئة السلامة البريطانية" للحذر الشديد بعد حادث خليج سلطنة عمان.

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أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان
سبق

قالت وكالة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادر محلية عمانية، إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان، كما دعت "هيئة السلامة البريطانية" للحذر الشديد بعد حادث خليج سلطنة عمان.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:11 AM
اخر تعديل
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:50 AM

أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان

"هيئة السلامة البريطانية" دعت للحذر الشديد بعد الحادث

أرشيفية
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
12,888

قالت وكالة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادر محلية عمانية، إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان، كما دعت "هيئة السلامة البريطانية" للحذر الشديد بعد حادث خليج سلطنة عمان.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,651
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,494
29 مليار ..

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