"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده
غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.
وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده
ذياب الشمري
سبق
2020-07-24
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.
وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:36 PM
"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده
غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.
وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.