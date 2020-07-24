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"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده

غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده
سبق

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:36 PM

"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده

غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,201

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

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