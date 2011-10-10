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إعصار "تورنادو" الخطير يظهر بجازان.. وخبراء: ظاهرة جوية نادرة

رصدته عدسات الهواة تزامناً مع موجة الأمطار الغزيرة على المنطقة

وصف خبراء طقس تشكل إعصار "تورنادو" القمعي في جازان بالظاهرة الجوية النادرة. جاء ذلك تزامناً مع موجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة حيث رصدته عدسات الهواة أمس بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية.

وتفصيلاً، قال خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن تشكل إعصارين قمعيين بجازان يعد ظاهرة جوية نادرة، موضحاً: ومن أجل أن تتكون تتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا.

وأضاف: تعد جازان المنطقة الأكثر حظاً في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال. واتفق معه المختص في الطقس عبدالعزيز الحصيني حيث أكد أنها من الظواهر النادرة في الحدوث.

وتتعرض المناطق الجنوبية من السعودية خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة وبرد حيث بين الراصد الجوي والمختص في الطقس علي مشهور لـ"سبق" أن العاصفة المدارية "هيكا" أثرت بشكل كبير الأسبوع الماضي في الأجزاء الجنوبية من المملكة وتسببت في تساقط أمطار غزيرة، وذلك بعد تلاشيها واندفاع الرطوبة نحو جنوب غرب السعودية.

وأوضح "مشهور" أنه خلال هذا الأسبوع دخلت حالة مطرية جديدة، عبارة عن موجة شرقية رطبة، يطلق عليها محلياً البردية نظراً لوجود البَرَد بكميات كبير، وكان السمة السائدة في هذه الحالة. لافتاً إلى أنها توسعت بشكل تدريجي بدءاً من يوم الأحد الماضي، وتأثيرها سيستمر إلى نهاية الأسبوع.

وأضاف أن أمطار هذه الحالة - بإذن الله - ستشمل أغلب محافظات المنطقة، وستتركز على الوسطى منها، وتزيد في الغزارة كلما اتجهنا شرقاً.

وبحسب ويكيبيديا فإن الإعصار القُمْعي تورناد هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول الإعصار القُمْعي تحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية إضافة إلى بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية وهي عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض ولكن سرعتها لا تقل عن 40 ميلاً (64 كيلومتراً في الساعة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعصار "تورنادو" الخطير يظهر بجازان.. وخبراء: ظاهرة جوية نادرة
سبق

وصف خبراء طقس تشكل إعصار "تورنادو" القمعي في جازان بالظاهرة الجوية النادرة. جاء ذلك تزامناً مع موجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة حيث رصدته عدسات الهواة أمس بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية.

وتفصيلاً، قال خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن تشكل إعصارين قمعيين بجازان يعد ظاهرة جوية نادرة، موضحاً: ومن أجل أن تتكون تتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا.

وأضاف: تعد جازان المنطقة الأكثر حظاً في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال. واتفق معه المختص في الطقس عبدالعزيز الحصيني حيث أكد أنها من الظواهر النادرة في الحدوث.

وتتعرض المناطق الجنوبية من السعودية خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة وبرد حيث بين الراصد الجوي والمختص في الطقس علي مشهور لـ"سبق" أن العاصفة المدارية "هيكا" أثرت بشكل كبير الأسبوع الماضي في الأجزاء الجنوبية من المملكة وتسببت في تساقط أمطار غزيرة، وذلك بعد تلاشيها واندفاع الرطوبة نحو جنوب غرب السعودية.

وأوضح "مشهور" أنه خلال هذا الأسبوع دخلت حالة مطرية جديدة، عبارة عن موجة شرقية رطبة، يطلق عليها محلياً البردية نظراً لوجود البَرَد بكميات كبير، وكان السمة السائدة في هذه الحالة. لافتاً إلى أنها توسعت بشكل تدريجي بدءاً من يوم الأحد الماضي، وتأثيرها سيستمر إلى نهاية الأسبوع.

وأضاف أن أمطار هذه الحالة - بإذن الله - ستشمل أغلب محافظات المنطقة، وستتركز على الوسطى منها، وتزيد في الغزارة كلما اتجهنا شرقاً.

وبحسب ويكيبيديا فإن الإعصار القُمْعي تورناد هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول الإعصار القُمْعي تحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية إضافة إلى بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية وهي عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض ولكن سرعتها لا تقل عن 40 ميلاً (64 كيلومتراً في الساعة).

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:27 AM

إعصار "تورنادو" الخطير يظهر بجازان.. وخبراء: ظاهرة جوية نادرة

رصدته عدسات الهواة تزامناً مع موجة الأمطار الغزيرة على المنطقة

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قاسم الخبراني - الرياض
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13,267

وصف خبراء طقس تشكل إعصار "تورنادو" القمعي في جازان بالظاهرة الجوية النادرة. جاء ذلك تزامناً مع موجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة حيث رصدته عدسات الهواة أمس بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية.

وتفصيلاً، قال خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن تشكل إعصارين قمعيين بجازان يعد ظاهرة جوية نادرة، موضحاً: ومن أجل أن تتكون تتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا.

وأضاف: تعد جازان المنطقة الأكثر حظاً في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال. واتفق معه المختص في الطقس عبدالعزيز الحصيني حيث أكد أنها من الظواهر النادرة في الحدوث.

وتتعرض المناطق الجنوبية من السعودية خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة وبرد حيث بين الراصد الجوي والمختص في الطقس علي مشهور لـ"سبق" أن العاصفة المدارية "هيكا" أثرت بشكل كبير الأسبوع الماضي في الأجزاء الجنوبية من المملكة وتسببت في تساقط أمطار غزيرة، وذلك بعد تلاشيها واندفاع الرطوبة نحو جنوب غرب السعودية.

وأوضح "مشهور" أنه خلال هذا الأسبوع دخلت حالة مطرية جديدة، عبارة عن موجة شرقية رطبة، يطلق عليها محلياً البردية نظراً لوجود البَرَد بكميات كبير، وكان السمة السائدة في هذه الحالة. لافتاً إلى أنها توسعت بشكل تدريجي بدءاً من يوم الأحد الماضي، وتأثيرها سيستمر إلى نهاية الأسبوع.

وأضاف أن أمطار هذه الحالة - بإذن الله - ستشمل أغلب محافظات المنطقة، وستتركز على الوسطى منها، وتزيد في الغزارة كلما اتجهنا شرقاً.

وبحسب ويكيبيديا فإن الإعصار القُمْعي تورناد هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول الإعصار القُمْعي تحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية إضافة إلى بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية وهي عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض ولكن سرعتها لا تقل عن 40 ميلاً (64 كيلومتراً في الساعة).

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