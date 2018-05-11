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"أمانة نجران" تنفّذ قرابة 25 ألف جولة رقابية على منشآت الصحة العامة

لتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، 24492 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس، كما قامت بتنفيذ 8680 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 22125 موقعًا، شَمِلت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، تُواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار؛ للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق، والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأرصفة، والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.

وأكد "عيبان" استمرار تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية والجولات الرقابية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم؛ داعيًا الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية، والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق "بلدي" أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوى.

أمانة محافظة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة نجران" تنفّذ قرابة 25 ألف جولة رقابية على منشآت الصحة العامة
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، 24492 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس، كما قامت بتنفيذ 8680 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 22125 موقعًا، شَمِلت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، تُواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار؛ للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق، والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأرصفة، والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.

وأكد "عيبان" استمرار تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية والجولات الرقابية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم؛ داعيًا الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية، والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق "بلدي" أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوى.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:57 PM

"أمانة نجران" تنفّذ قرابة 25 ألف جولة رقابية على منشآت الصحة العامة

لتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، 24492 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس، كما قامت بتنفيذ 8680 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 22125 موقعًا، شَمِلت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، تُواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار؛ للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق، والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأرصفة، والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.

وأكد "عيبان" استمرار تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية والجولات الرقابية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم؛ داعيًا الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية، والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق "بلدي" أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوى.

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