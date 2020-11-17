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"فيسبوك" تختبر تقنية صور تُحوّل التطبيق إلى "إنستجرام"

ستملأ الصور كل الشاشة تقريبًا ثم تنتقل إلى أسفل للمشاهدة

اختبرت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقنية صور جديدة تُحَول التطبيق في ثوان معدودة إلى نسخة من "إنستجرام".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن فيسبوك يختبر تقنية جديدة لشريط إخباري؛ لعرض أكثر الصور انتشارًا.

وصممت "فيسبوك" التقنية الجديدة؛ بحيث تكون أقرب الشبه إلى موقع "إنستجرام"؛ بحيث تملأ الصور كل الشاشة تقريبا، وتنتقل إلى أسفل للتنقل إلى الصور.

وأشارت إلى أن ميزة "الصور الشعبية" الجديدة سترتبط بصورة أكبر بعرض صور أصدقائك وأبرز من يتابعهم المستخدم، عن طريق خوارزمية جديدة من فيسبوك.

وتتيح تلك التجربة طريقة نشر للصور جديدة تشبه بصورة كبيرة طريقة العرض الموجودة على إنستجرام.

وتعرض التعليقات التوضيحية للصور بشكل واضح، ولكن مقتطع 65 حرفًا فقط منها، أسفل كل صورة، ولمشاهدة كل التعليقات ينبغي أن تضغط عليها.

ومن المتوقع أن تبدأ شبكة "فيسبوك" في نقل تلك التقنية الجديدة إلى تطبيقها ونسخة الموقع المكتبية في وقت لاحق.

فيسبوك إنستجرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تختبر تقنية صور تُحوّل التطبيق إلى "إنستجرام"
سبق

اختبرت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقنية صور جديدة تُحَول التطبيق في ثوان معدودة إلى نسخة من "إنستجرام".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن فيسبوك يختبر تقنية جديدة لشريط إخباري؛ لعرض أكثر الصور انتشارًا.

وصممت "فيسبوك" التقنية الجديدة؛ بحيث تكون أقرب الشبه إلى موقع "إنستجرام"؛ بحيث تملأ الصور كل الشاشة تقريبا، وتنتقل إلى أسفل للتنقل إلى الصور.

وأشارت إلى أن ميزة "الصور الشعبية" الجديدة سترتبط بصورة أكبر بعرض صور أصدقائك وأبرز من يتابعهم المستخدم، عن طريق خوارزمية جديدة من فيسبوك.

وتتيح تلك التجربة طريقة نشر للصور جديدة تشبه بصورة كبيرة طريقة العرض الموجودة على إنستجرام.

وتعرض التعليقات التوضيحية للصور بشكل واضح، ولكن مقتطع 65 حرفًا فقط منها، أسفل كل صورة، ولمشاهدة كل التعليقات ينبغي أن تضغط عليها.

ومن المتوقع أن تبدأ شبكة "فيسبوك" في نقل تلك التقنية الجديدة إلى تطبيقها ونسخة الموقع المكتبية في وقت لاحق.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
10:23 AM

"فيسبوك" تختبر تقنية صور تُحوّل التطبيق إلى "إنستجرام"

ستملأ الصور كل الشاشة تقريبًا ثم تنتقل إلى أسفل للمشاهدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اختبرت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقنية صور جديدة تُحَول التطبيق في ثوان معدودة إلى نسخة من "إنستجرام".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن فيسبوك يختبر تقنية جديدة لشريط إخباري؛ لعرض أكثر الصور انتشارًا.

وصممت "فيسبوك" التقنية الجديدة؛ بحيث تكون أقرب الشبه إلى موقع "إنستجرام"؛ بحيث تملأ الصور كل الشاشة تقريبا، وتنتقل إلى أسفل للتنقل إلى الصور.

وأشارت إلى أن ميزة "الصور الشعبية" الجديدة سترتبط بصورة أكبر بعرض صور أصدقائك وأبرز من يتابعهم المستخدم، عن طريق خوارزمية جديدة من فيسبوك.

وتتيح تلك التجربة طريقة نشر للصور جديدة تشبه بصورة كبيرة طريقة العرض الموجودة على إنستجرام.

وتعرض التعليقات التوضيحية للصور بشكل واضح، ولكن مقتطع 65 حرفًا فقط منها، أسفل كل صورة، ولمشاهدة كل التعليقات ينبغي أن تضغط عليها.

ومن المتوقع أن تبدأ شبكة "فيسبوك" في نقل تلك التقنية الجديدة إلى تطبيقها ونسخة الموقع المكتبية في وقت لاحق.

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