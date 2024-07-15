"أمانة مكة": تسهيلات تقنية لإيصال طلبات الذبائح وتجهيز المسالخ لموسم الحج

ضِمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة

كشف مدير إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور أحمد قوتة، عن التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق "واتساب" والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، والتي دشنت في وقت سابق ضمن حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية فعّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي تلك التسهيلات للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام، وتسهيل عميلة البيع، وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد احتياجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظًا على صحة الجميع.

وأضاف "قوتة" أن الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.

وحول استعدادات إدارة المسالخ لموسم الحج هذا العام 1441هـ، أوضح الدكتور أحمد قوته، أن الأمانة وضعت خططًا للتنسيق مع الجهات المعنية في حالة ظهور أي حالة اشتباه -لا قدر الله- في المسالخ بمكة المكرمة لاتخاذ الإجراء اللازم؛ مشيرًا إلى تكثيف الأعمال الرقابية التي تتمثل في التوعية الصحية والإرشادية وتصحيح جميع الممارسات الخاطئة التي تتم بالمسالخ من خلال الفِرَق الرقابية والكاميرات؛ لضمان سلامة اللحوم المقدمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بواسطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.