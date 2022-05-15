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وكالة أوروبية: لقاح لكورونا قد يكون جاهزًا للاستعمال في غضون عام

كافاليري: ندرس 115 دواءً من الممكن أن تتم الموافقة على بعضها في الصيف

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يحصل على الموافقة خلال عام تقريبًا؛ وفقًا لـ"سيناريو متفائل".

صرح ماركو كافاليري، رئيس إدارة اللقاحات في الوكالة المعنية بالموافقة على الأدوية ضمن الاتحاد الأوروبي؛ بأن الوكالة تبقى على تواصل مع 33 منتجًا للأدوية وتفعل كل ما بوسعها من أجل تسريع عملية الموافقة، معربًا في الوقت نفسه عن شكوكه في تكهُّنات تتحدّث عن إمكانية أن يكون مثل هذا اللقاح جاهزًا بحلول سبتمبر القادم.

ووفق "روسيا اليوم" قال: "بالنسبة للقاحات؛ نظرًا لأن تطويرها يجب أن يبدأ من الصفر.. يمكننا من وجهة نظر متفائلة أن نتوقّع عامًا من الآن".

واستبعد المسؤول إمكانية إلغاء المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح المستقبلي، موضحًا أنها تعدّ ضرورية للتأكد من سلامة اللقاح وفعاليته.

ولفت كافاليري إلى أن وكالته تدرس 115 دواء وعلاجًا مختلفًا للفيروس التاجي، مؤكدًا أنه من الممكن أن تتم الموافقة على بعضها في الصيف الجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكالة الأدوية الأوروبية فيروس كورونا الجديد

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وكالة أوروبية: لقاح لكورونا قد يكون جاهزًا للاستعمال في غضون عام
سبق

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يحصل على الموافقة خلال عام تقريبًا؛ وفقًا لـ"سيناريو متفائل".

صرح ماركو كافاليري، رئيس إدارة اللقاحات في الوكالة المعنية بالموافقة على الأدوية ضمن الاتحاد الأوروبي؛ بأن الوكالة تبقى على تواصل مع 33 منتجًا للأدوية وتفعل كل ما بوسعها من أجل تسريع عملية الموافقة، معربًا في الوقت نفسه عن شكوكه في تكهُّنات تتحدّث عن إمكانية أن يكون مثل هذا اللقاح جاهزًا بحلول سبتمبر القادم.

ووفق "روسيا اليوم" قال: "بالنسبة للقاحات؛ نظرًا لأن تطويرها يجب أن يبدأ من الصفر.. يمكننا من وجهة نظر متفائلة أن نتوقّع عامًا من الآن".

واستبعد المسؤول إمكانية إلغاء المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح المستقبلي، موضحًا أنها تعدّ ضرورية للتأكد من سلامة اللقاح وفعاليته.

ولفت كافاليري إلى أن وكالته تدرس 115 دواء وعلاجًا مختلفًا للفيروس التاجي، مؤكدًا أنه من الممكن أن تتم الموافقة على بعضها في الصيف الجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:59 PM

وكالة أوروبية: لقاح لكورونا قد يكون جاهزًا للاستعمال في غضون عام

كافاليري: ندرس 115 دواءً من الممكن أن تتم الموافقة على بعضها في الصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يحصل على الموافقة خلال عام تقريبًا؛ وفقًا لـ"سيناريو متفائل".

صرح ماركو كافاليري، رئيس إدارة اللقاحات في الوكالة المعنية بالموافقة على الأدوية ضمن الاتحاد الأوروبي؛ بأن الوكالة تبقى على تواصل مع 33 منتجًا للأدوية وتفعل كل ما بوسعها من أجل تسريع عملية الموافقة، معربًا في الوقت نفسه عن شكوكه في تكهُّنات تتحدّث عن إمكانية أن يكون مثل هذا اللقاح جاهزًا بحلول سبتمبر القادم.

ووفق "روسيا اليوم" قال: "بالنسبة للقاحات؛ نظرًا لأن تطويرها يجب أن يبدأ من الصفر.. يمكننا من وجهة نظر متفائلة أن نتوقّع عامًا من الآن".

واستبعد المسؤول إمكانية إلغاء المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح المستقبلي، موضحًا أنها تعدّ ضرورية للتأكد من سلامة اللقاح وفعاليته.

ولفت كافاليري إلى أن وكالته تدرس 115 دواء وعلاجًا مختلفًا للفيروس التاجي، مؤكدًا أنه من الممكن أن تتم الموافقة على بعضها في الصيف الجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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