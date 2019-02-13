شركة بريطانية تعلن إنتاج أول لقاح يمكنه معالجة فيروس كورونا الجديد

بدأ بتجارب على فئران.. ويُتوقَّع اختباره على البشر نهاية العام الجاري

أعلنت شركة The NativeAntigen Company البريطانية أنها بدأت الإنتاج التجاري لمولدات مضادات جديدة، أو ما تعرف بـ"antigen" ، يمكنها معالجة فيروس كورونا الجديد.

وفي التفاصيل، قالت الشركة إنها نجحت في إنتاج لقاح مستخلص من سلالة كورونا التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية؛ وهو ما يعني أنه قادر على معالجة فيروس كورونا الذي ظهر في البلاد، وفقًا لقناة العربية.

وفي ظل تسابق أطباء في الصين وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى لإنتاج لقاح فعال لفيروس كورونا، بعد أن أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن، أعلن باحثون من جامعة "إمبيريال كولدج" في لندن أمس الثلاثاء أنهم من بين أوائل الأشخاص الذين باشروا تجارب على فئران لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، آملين ببلوغ هدفهم بحلول نهاية العام، وفق تأكيد أحد هؤلاء لوكالة فرانس برس.

وأشار الباحث في "إمبيريال كولدج" بول ماكاي إلى أن الفريق قام بحقن أجسام فئران باللقاح الذي طوروه باستخدام البكتيريا، لافتًا إلى إمكانية تحديد التفاعل لدى هذه الفئران وتجاوبها لناحية الأجسام المضادة لمقاومة فيروس كورونا المستجد ستكون في الأسابيع المقبلة. ويعتبر فريق العلماء في"إمبيريال كولدج" أن التجارب التي يجرونها على الفئران هي من بين الأولى من نوعها.

ويأمل الباحثون في "إمبيريال كولدج" بأن يكونوا أول من يجري تجارب سريرية على البشر، وينجح في تطوير لقاح، معولين على أبحاثهم بشأن متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) التي انطلقت قبل عقدين للدفع قُدمًا بأعمالهم. وفور الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى، وهو ما قد يستغرق أشهرًا، يمكن للعلماء فورًا اختبار فاعلية اللقاح على البشر؛ وهو ما قد يستغرق أيضًا بضعة أشهر إضافية؛ وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك لقاح قابل للحياة بحلول نهاية العام، يمكن استخدامه على البشر.

يُذكر أن سلطات الصحة الصينية كانت قد أعلنت الثلاثاء أن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي في الصين من جراء فيروس كورونا المستجد بلغ 1016 وفاة، فيما تخطى عدد المصابين بالفيروس في الصين القارية 42 ألفًا بعدما سجلت نحو 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الفائتة.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء، وقد اتخذت لهذه الغاية إجراءات مشددة، شملت إغلاق مدن بأكملها، ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 الماضي في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير. كما دفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر، وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.