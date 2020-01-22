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"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تخفّض ساعات الانتظار في طوارئ مستشفياتها

نتيجة للدعم غير المحدود من سمو وزير الدفاع ونائبه لتحقيق الكثير من المبادرات

تشهد الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، مؤخراً، تحسناً في مستوى الخدمات الصحية؛ نتيجة للدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب وزير الدفاع –حفظهما الله-، لتحقيق الكثير من المبادرات من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع، ومنها مبادرة تحسين إدارة الأسرّة (انسياب)، واستخدامها بالطريقة المثلى بمستشفيات القوات المسلحة.

وأدى ذلك إلى انخفاض ساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بنسبة (55%)، وانخفاض في أعداد المرضى ذوي الإقامة الطويلة بنسبة (11%)، وذلك من خلال التقرير الدوري لبرنامج تطوير وزارة الدفاع.

كما انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من (80 ساعة إلى 30 ساعة) في طوارئ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وبمقدار (315 إلى 302) مريض شهرياً للمرضى ذوي الإقامة الطويلة.

وكذلك انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من (16 ساعة إلى 8 ساعات) في طوارئ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبمقدار ( 23 إلى 19) مريضاً شهرياً من ذوي الإقامة الطويلة.

يشار إلى أن الخدمات الطبية، ومن خلال مستشفياتها الموزعة بمختلف مناطق المملكة؛ تساهم في تقديم الخدمة الصحية المتقدمة والدقيقة بقدرة استيعابية تتجاوز (7000) سرير.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تخفّض ساعات الانتظار في طوارئ مستشفياتها
سبق

تشهد الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، مؤخراً، تحسناً في مستوى الخدمات الصحية؛ نتيجة للدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب وزير الدفاع –حفظهما الله-، لتحقيق الكثير من المبادرات من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع، ومنها مبادرة تحسين إدارة الأسرّة (انسياب)، واستخدامها بالطريقة المثلى بمستشفيات القوات المسلحة.

وأدى ذلك إلى انخفاض ساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بنسبة (55%)، وانخفاض في أعداد المرضى ذوي الإقامة الطويلة بنسبة (11%)، وذلك من خلال التقرير الدوري لبرنامج تطوير وزارة الدفاع.

كما انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من (80 ساعة إلى 30 ساعة) في طوارئ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وبمقدار (315 إلى 302) مريض شهرياً للمرضى ذوي الإقامة الطويلة.

وكذلك انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من (16 ساعة إلى 8 ساعات) في طوارئ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبمقدار ( 23 إلى 19) مريضاً شهرياً من ذوي الإقامة الطويلة.

يشار إلى أن الخدمات الطبية، ومن خلال مستشفياتها الموزعة بمختلف مناطق المملكة؛ تساهم في تقديم الخدمة الصحية المتقدمة والدقيقة بقدرة استيعابية تتجاوز (7000) سرير.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:29 PM

"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تخفّض ساعات الانتظار في طوارئ مستشفياتها

نتيجة للدعم غير المحدود من سمو وزير الدفاع ونائبه لتحقيق الكثير من المبادرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، مؤخراً، تحسناً في مستوى الخدمات الصحية؛ نتيجة للدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب وزير الدفاع –حفظهما الله-، لتحقيق الكثير من المبادرات من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع، ومنها مبادرة تحسين إدارة الأسرّة (انسياب)، واستخدامها بالطريقة المثلى بمستشفيات القوات المسلحة.

وأدى ذلك إلى انخفاض ساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بنسبة (55%)، وانخفاض في أعداد المرضى ذوي الإقامة الطويلة بنسبة (11%)، وذلك من خلال التقرير الدوري لبرنامج تطوير وزارة الدفاع.

كما انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من (80 ساعة إلى 30 ساعة) في طوارئ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وبمقدار (315 إلى 302) مريض شهرياً للمرضى ذوي الإقامة الطويلة.

وكذلك انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من (16 ساعة إلى 8 ساعات) في طوارئ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبمقدار ( 23 إلى 19) مريضاً شهرياً من ذوي الإقامة الطويلة.

يشار إلى أن الخدمات الطبية، ومن خلال مستشفياتها الموزعة بمختلف مناطق المملكة؛ تساهم في تقديم الخدمة الصحية المتقدمة والدقيقة بقدرة استيعابية تتجاوز (7000) سرير.

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