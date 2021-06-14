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"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

"دلتا" وصل.. "الصحة الكويتية" تعلن تسجيل حالات بـ"المتحور الهندي"

دعت لاتخاذ الإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمتحور دلتا المعروف باسم المتحور الهندي من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال "السند" اليوم الاثنين: الوزارة تقوم بإجراء الفحوص الجينية للفيروس بصورة دورية؛ لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم؛ لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

وأضاف وفق صحيفة "الوطن" الكويتية: المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن.

وأردف: تزامنًا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية؛ ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.


وجدد "السند" الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة متمنيا للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.

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"دلتا" وصل.. "الصحة الكويتية" تعلن تسجيل حالات بـ"المتحور الهندي"
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمتحور دلتا المعروف باسم المتحور الهندي من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال "السند" اليوم الاثنين: الوزارة تقوم بإجراء الفحوص الجينية للفيروس بصورة دورية؛ لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم؛ لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

وأضاف وفق صحيفة "الوطن" الكويتية: المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن.

وأردف: تزامنًا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية؛ ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.


وجدد "السند" الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة متمنيا للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:52 PM

"دلتا" وصل.. "الصحة الكويتية" تعلن تسجيل حالات بـ"المتحور الهندي"

دعت لاتخاذ الإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمتحور دلتا المعروف باسم المتحور الهندي من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال "السند" اليوم الاثنين: الوزارة تقوم بإجراء الفحوص الجينية للفيروس بصورة دورية؛ لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم؛ لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

وأضاف وفق صحيفة "الوطن" الكويتية: المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن.

وأردف: تزامنًا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية؛ ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.


وجدد "السند" الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة متمنيا للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.

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