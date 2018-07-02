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ترددية سوق عكاظ تنقل 1200 زائر يومياً بشكل مجاني

بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل مهمتها

خصصت إدارة سوق عكاظ للمرة الأولى 12 حافلة ترددية لنقل الزوار من 6 مواقع مختلفة إلى سوق عكاظ مجاناً، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التكاملية التي توفرها إدارة السوق لخدمة الزوار والتسهيل عليهم أثناء الانتقال من وإلى سوق عكاظ.

وحددت إدارة السوق 6 مواقع للنقل الترددي شملت فندق أوالف – برج العبيكان، سوق الطائف الدولي، جوري مول، الهدا بهادر، الردف والحوية شارع الستين، بمعدل حافلتين مزودتين باستكرات إرشادية تحمل شعار سوق عكاظ سعة 50 راكباً تنقلان الزوار على فترتين من نقاط التجمع إلى سوق عكاظ وإعادتهم إلى مواقعهم، وحددت الإدارة الساعة 4:30 والساعة 6:30 مساء لمغادرة نقاط التجمع والساعة 10و11 لمغادرة السوق والعودة لنقاط التجمع.

وبين مدير سوق عكاظ عبدالله السواط، أن تحديد هذه المواقع جاء بعد دراسة وافية، مشيراً إلى أن الحافلات انطلقت من اليوم الأول لانطلاق فعاليات سوق عكاظ وتستمر حتى آخر يوم.

وبين أن هذه الخدمة تأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل مهمتها وتقدمها إدارة السوق مجاناً لكل الزوار، بهدف التسهيل عليهم ومنع الاختناقات المرورية بالطرق المؤدية للسوق وتوفير مواقف كافية للزوار.

جدير بالذكر أن كل حافلة تم تزويدها بمرشد سياحي ليقدم للزوار معلومات تاريخية موثقة عن السوق والمنطقة بشكل عام، والرد على استفسارات الزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترددية سوق عكاظ تنقل 1200 زائر يومياً بشكل مجاني
سبق

خصصت إدارة سوق عكاظ للمرة الأولى 12 حافلة ترددية لنقل الزوار من 6 مواقع مختلفة إلى سوق عكاظ مجاناً، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التكاملية التي توفرها إدارة السوق لخدمة الزوار والتسهيل عليهم أثناء الانتقال من وإلى سوق عكاظ.

وحددت إدارة السوق 6 مواقع للنقل الترددي شملت فندق أوالف – برج العبيكان، سوق الطائف الدولي، جوري مول، الهدا بهادر، الردف والحوية شارع الستين، بمعدل حافلتين مزودتين باستكرات إرشادية تحمل شعار سوق عكاظ سعة 50 راكباً تنقلان الزوار على فترتين من نقاط التجمع إلى سوق عكاظ وإعادتهم إلى مواقعهم، وحددت الإدارة الساعة 4:30 والساعة 6:30 مساء لمغادرة نقاط التجمع والساعة 10و11 لمغادرة السوق والعودة لنقاط التجمع.

وبين مدير سوق عكاظ عبدالله السواط، أن تحديد هذه المواقع جاء بعد دراسة وافية، مشيراً إلى أن الحافلات انطلقت من اليوم الأول لانطلاق فعاليات سوق عكاظ وتستمر حتى آخر يوم.

وبين أن هذه الخدمة تأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل مهمتها وتقدمها إدارة السوق مجاناً لكل الزوار، بهدف التسهيل عليهم ومنع الاختناقات المرورية بالطرق المؤدية للسوق وتوفير مواقف كافية للزوار.

جدير بالذكر أن كل حافلة تم تزويدها بمرشد سياحي ليقدم للزوار معلومات تاريخية موثقة عن السوق والمنطقة بشكل عام، والرد على استفسارات الزوار.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:09 PM

ترددية سوق عكاظ تنقل 1200 زائر يومياً بشكل مجاني

بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل مهمتها

A A A
متعب البقمي - الطائف
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228

خصصت إدارة سوق عكاظ للمرة الأولى 12 حافلة ترددية لنقل الزوار من 6 مواقع مختلفة إلى سوق عكاظ مجاناً، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التكاملية التي توفرها إدارة السوق لخدمة الزوار والتسهيل عليهم أثناء الانتقال من وإلى سوق عكاظ.

وحددت إدارة السوق 6 مواقع للنقل الترددي شملت فندق أوالف – برج العبيكان، سوق الطائف الدولي، جوري مول، الهدا بهادر، الردف والحوية شارع الستين، بمعدل حافلتين مزودتين باستكرات إرشادية تحمل شعار سوق عكاظ سعة 50 راكباً تنقلان الزوار على فترتين من نقاط التجمع إلى سوق عكاظ وإعادتهم إلى مواقعهم، وحددت الإدارة الساعة 4:30 والساعة 6:30 مساء لمغادرة نقاط التجمع والساعة 10و11 لمغادرة السوق والعودة لنقاط التجمع.

وبين مدير سوق عكاظ عبدالله السواط، أن تحديد هذه المواقع جاء بعد دراسة وافية، مشيراً إلى أن الحافلات انطلقت من اليوم الأول لانطلاق فعاليات سوق عكاظ وتستمر حتى آخر يوم.

وبين أن هذه الخدمة تأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل مهمتها وتقدمها إدارة السوق مجاناً لكل الزوار، بهدف التسهيل عليهم ومنع الاختناقات المرورية بالطرق المؤدية للسوق وتوفير مواقف كافية للزوار.

جدير بالذكر أن كل حافلة تم تزويدها بمرشد سياحي ليقدم للزوار معلومات تاريخية موثقة عن السوق والمنطقة بشكل عام، والرد على استفسارات الزوار.

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