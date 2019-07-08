"التنمية الاجتماعية" تتحرى عن واقعة تعنيف فتاة وتدعو للإبلاغ
أبا الخيل: مَن لديه معلومات التواصل على مركز بلاغات العنف
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عمليات التحري عن حقيقة واقعة تعنيف فتاة بعد تداول فيديو عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919.
"التنمية الاجتماعية" تتحرى عن واقعة تعنيف فتاة وتدعو للإبلاغ
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-07-08
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عمليات التحري عن حقيقة واقعة تعنيف فتاة بعد تداول فيديو عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
11:40 AM
"التنمية الاجتماعية" تتحرى عن واقعة تعنيف فتاة وتدعو للإبلاغ
أبا الخيل: مَن لديه معلومات التواصل على مركز بلاغات العنف
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عمليات التحري عن حقيقة واقعة تعنيف فتاة بعد تداول فيديو عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919.