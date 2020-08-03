النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.565

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة محلية، وحالة وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.565 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة محلية، وحالة وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.565 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:55 PM

تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.565

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
12

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة محلية، وحالة وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.565 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,852
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,372

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة