شرطة جازان تضبط 121 امرأة بالدرب في تجمُّع مخالف للإجراءات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف عبدالرحمن حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 121 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، ولائحة الحد من التجمّعات.
وقال "حكمي": تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.
شرطة جازان تضبط 121 امرأة بالدرب في تجمُّع مخالف للإجراءات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-19
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف عبدالرحمن حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 121 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، ولائحة الحد من التجمّعات.
وقال "حكمي": تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.
19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
02:02 PM
شرطة جازان تضبط 121 امرأة بالدرب في تجمُّع مخالف للإجراءات
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف عبدالرحمن حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 121 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، ولائحة الحد من التجمّعات.
وقال "حكمي": تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.