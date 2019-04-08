وزير الإعلام يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

بحث معه عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه مساء أمس، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.