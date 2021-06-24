13 ألف مشارك من 162 دولة في مسابقتي قراءة القرآن ورفع الأذان.. والتسجيل مستمر حتى 22 يوليو

المسابقتان تدخلان مرحلة التصفية والترشيح من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

‏كشفت الهيئة العامة للترفيه عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، وتجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.

وتتواصل أعمال المرحلة الأولى من مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تنظمها الهيئة، باستقبال مشاركات المتسابقين من جميع أنحاء العالم، والتي ستستمر إلى 22 يوليو المقبل، لتدخل المسابقتان مرحلتهما الثانية ومرحلة التصفية والترشيح بعد ذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 23 أغسطس.

فيما يتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً للمرحلة الختامية بإعلان وتكريم الفائزين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.

وتهدف الهيئة من خلال مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان والتي تبلغ قيمة جوائزهما 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار) إلى تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً، وتشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، لاكتشاف أجمل أصوات التلاوات وأخشعها، وأجمل أصوات الأذان، إضافة إلى تعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جمالياته وثرائه الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله، والتأكيد على عمق ومكانة المملكة في العالم الإسلامية كونها مهوى أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.

وبفتح باب التسجيل في المسابقتين منذ إعلان انطلاقهما بلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني لهما 56 ألف شخص، وهو ما يجسد القبول الكبير الذي تشهده المسابقتان عند جموع المسلمين.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.