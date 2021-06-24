النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

13 ألف مشارك من 162 دولة في مسابقتي قراءة القرآن ورفع الأذان.. والتسجيل مستمر حتى 22 يوليو

المسابقتان تدخلان مرحلة التصفية والترشيح من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

‏كشفت الهيئة العامة للترفيه عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، وتجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.

وتتواصل أعمال المرحلة الأولى من مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تنظمها الهيئة، باستقبال مشاركات المتسابقين من جميع أنحاء العالم، والتي ستستمر إلى 22 يوليو المقبل، لتدخل المسابقتان مرحلتهما الثانية ومرحلة التصفية والترشيح بعد ذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 23 أغسطس.

فيما يتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً للمرحلة الختامية بإعلان وتكريم الفائزين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.

وتهدف الهيئة من خلال مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان والتي تبلغ قيمة جوائزهما 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار) إلى تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً، وتشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، لاكتشاف أجمل أصوات التلاوات وأخشعها، وأجمل أصوات الأذان، إضافة إلى تعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جمالياته وثرائه الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله، والتأكيد على عمق ومكانة المملكة في العالم الإسلامية كونها مهوى أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.

وبفتح باب التسجيل في المسابقتين منذ إعلان انطلاقهما بلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني لهما 56 ألف شخص، وهو ما يجسد القبول الكبير الذي تشهده المسابقتان عند جموع المسلمين.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
13 ألف مشارك من 162 دولة في مسابقتي قراءة القرآن ورفع الأذان.. والتسجيل مستمر حتى 22 يوليو
سبق

‏كشفت الهيئة العامة للترفيه عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، وتجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.

وتتواصل أعمال المرحلة الأولى من مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تنظمها الهيئة، باستقبال مشاركات المتسابقين من جميع أنحاء العالم، والتي ستستمر إلى 22 يوليو المقبل، لتدخل المسابقتان مرحلتهما الثانية ومرحلة التصفية والترشيح بعد ذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 23 أغسطس.

فيما يتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً للمرحلة الختامية بإعلان وتكريم الفائزين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.

وتهدف الهيئة من خلال مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان والتي تبلغ قيمة جوائزهما 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار) إلى تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً، وتشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، لاكتشاف أجمل أصوات التلاوات وأخشعها، وأجمل أصوات الأذان، إضافة إلى تعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جمالياته وثرائه الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله، والتأكيد على عمق ومكانة المملكة في العالم الإسلامية كونها مهوى أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.

وبفتح باب التسجيل في المسابقتين منذ إعلان انطلاقهما بلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني لهما 56 ألف شخص، وهو ما يجسد القبول الكبير الذي تشهده المسابقتان عند جموع المسلمين.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:38 PM

13 ألف مشارك من 162 دولة في مسابقتي قراءة القرآن ورفع الأذان.. والتسجيل مستمر حتى 22 يوليو

المسابقتان تدخلان مرحلة التصفية والترشيح من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,571

‏كشفت الهيئة العامة للترفيه عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، وتجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.

وتتواصل أعمال المرحلة الأولى من مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تنظمها الهيئة، باستقبال مشاركات المتسابقين من جميع أنحاء العالم، والتي ستستمر إلى 22 يوليو المقبل، لتدخل المسابقتان مرحلتهما الثانية ومرحلة التصفية والترشيح بعد ذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 23 أغسطس.

فيما يتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً للمرحلة الختامية بإعلان وتكريم الفائزين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.

وتهدف الهيئة من خلال مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان والتي تبلغ قيمة جوائزهما 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار) إلى تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً، وتشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، لاكتشاف أجمل أصوات التلاوات وأخشعها، وأجمل أصوات الأذان، إضافة إلى تعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جمالياته وثرائه الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله، والتأكيد على عمق ومكانة المملكة في العالم الإسلامية كونها مهوى أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.

وبفتح باب التسجيل في المسابقتين منذ إعلان انطلاقهما بلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني لهما 56 ألف شخص، وهو ما يجسد القبول الكبير الذي تشهده المسابقتان عند جموع المسلمين.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,125
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,965
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,605
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,886

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة