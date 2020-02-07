النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أحبك صلوحي".. رسالة مؤثرة من ابنة لأبيها مصحوبة بـ500 ريال يقابلها بالدموع

سلمتها له وهو في طريقه لإيصالها لمدرستها وطلبت منه ألا يفتحها إلا في مقر عمله

لم تنسَ الفتاة التي تدرس بالصف الثالث الثانوي والدها عندما فاجأته برسالة مؤثرة تحمل الكثير من حبها لوالدها بمعاني قوية، متضمنةً مبلغ 500 ريال، هو نصيبه من مكافأتها التي تسلمتها وقدرها 1500 ريال، كانت مُقابل عملها الموسمي لمدة 15 يومًا كبائعة ملابس نسائية في أحد المحلات بالرياض، جاءت منها تقديرًا له ولثقته التي منحها إياها بأن تعمل.

تلك القصة التي يرويها "صالح القحطاني" والد الفتاة، والذي كان في طريقه في يومٍ فائت لإيصالها لمدرستها، حينها سلمته رسالة في يده وطلبت منه حينها أن يوعدها بألا يفتحها إلا في مقر عمله، وبالفعل عندما استقر في موقع عمله فتح تلك الرسالة التي خصتهُ بها ابنته الوحيدة، حيثُ وجدَ بها كلماتٌ مؤثرة لم يتحمل معها إيقاف دموعه التي انهمرت على تلك الورقة، حيث قالت كتابةً: "هاي بابا الحلو: هذي هدية ما تسوى شي قدام اللي أنت تسويه لي.. أول راتب لي في الحياة وأنت ساهمت وعطيتني الثقة وإن شاء لله ما خيبت ظنك فيني، تتهنى فيها بالعافية.. أحبك صلوحي".

تلك الكلمات أثرت في ذلك الأب الإيجابي والذي أكدته كذلك كلمات ابنته وعمق الحب الذي تكنه له؛ حيث يقول: "أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الخطوة التي نبعت من ابنتي الوحيدة والتي أقدمت على هذا التفكير وتلك البادرة التي أسعدتني كثيرًا، متأملًا أن تكون بذلك في طريقها الصحيح"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك زاد ووثق علاقته في ابنته وزاد حبهُ لها، وأنهُ اطمأن عليها، متأملًا أن تكون من الأفضل للأفضل.

بائعة ملابس نسائية الرياض رسالة مؤثرة من ابنة لأبيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أحبك صلوحي".. رسالة مؤثرة من ابنة لأبيها مصحوبة بـ500 ريال يقابلها بالدموع
سبق

لم تنسَ الفتاة التي تدرس بالصف الثالث الثانوي والدها عندما فاجأته برسالة مؤثرة تحمل الكثير من حبها لوالدها بمعاني قوية، متضمنةً مبلغ 500 ريال، هو نصيبه من مكافأتها التي تسلمتها وقدرها 1500 ريال، كانت مُقابل عملها الموسمي لمدة 15 يومًا كبائعة ملابس نسائية في أحد المحلات بالرياض، جاءت منها تقديرًا له ولثقته التي منحها إياها بأن تعمل.

تلك القصة التي يرويها "صالح القحطاني" والد الفتاة، والذي كان في طريقه في يومٍ فائت لإيصالها لمدرستها، حينها سلمته رسالة في يده وطلبت منه حينها أن يوعدها بألا يفتحها إلا في مقر عمله، وبالفعل عندما استقر في موقع عمله فتح تلك الرسالة التي خصتهُ بها ابنته الوحيدة، حيثُ وجدَ بها كلماتٌ مؤثرة لم يتحمل معها إيقاف دموعه التي انهمرت على تلك الورقة، حيث قالت كتابةً: "هاي بابا الحلو: هذي هدية ما تسوى شي قدام اللي أنت تسويه لي.. أول راتب لي في الحياة وأنت ساهمت وعطيتني الثقة وإن شاء لله ما خيبت ظنك فيني، تتهنى فيها بالعافية.. أحبك صلوحي".

تلك الكلمات أثرت في ذلك الأب الإيجابي والذي أكدته كذلك كلمات ابنته وعمق الحب الذي تكنه له؛ حيث يقول: "أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الخطوة التي نبعت من ابنتي الوحيدة والتي أقدمت على هذا التفكير وتلك البادرة التي أسعدتني كثيرًا، متأملًا أن تكون بذلك في طريقها الصحيح"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك زاد ووثق علاقته في ابنته وزاد حبهُ لها، وأنهُ اطمأن عليها، متأملًا أن تكون من الأفضل للأفضل.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
03:18 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
05:57 PM

"أحبك صلوحي".. رسالة مؤثرة من ابنة لأبيها مصحوبة بـ500 ريال يقابلها بالدموع

سلمتها له وهو في طريقه لإيصالها لمدرستها وطلبت منه ألا يفتحها إلا في مقر عمله

A A A
فهد العتيبي - الرياض
15
25,500

لم تنسَ الفتاة التي تدرس بالصف الثالث الثانوي والدها عندما فاجأته برسالة مؤثرة تحمل الكثير من حبها لوالدها بمعاني قوية، متضمنةً مبلغ 500 ريال، هو نصيبه من مكافأتها التي تسلمتها وقدرها 1500 ريال، كانت مُقابل عملها الموسمي لمدة 15 يومًا كبائعة ملابس نسائية في أحد المحلات بالرياض، جاءت منها تقديرًا له ولثقته التي منحها إياها بأن تعمل.

تلك القصة التي يرويها "صالح القحطاني" والد الفتاة، والذي كان في طريقه في يومٍ فائت لإيصالها لمدرستها، حينها سلمته رسالة في يده وطلبت منه حينها أن يوعدها بألا يفتحها إلا في مقر عمله، وبالفعل عندما استقر في موقع عمله فتح تلك الرسالة التي خصتهُ بها ابنته الوحيدة، حيثُ وجدَ بها كلماتٌ مؤثرة لم يتحمل معها إيقاف دموعه التي انهمرت على تلك الورقة، حيث قالت كتابةً: "هاي بابا الحلو: هذي هدية ما تسوى شي قدام اللي أنت تسويه لي.. أول راتب لي في الحياة وأنت ساهمت وعطيتني الثقة وإن شاء لله ما خيبت ظنك فيني، تتهنى فيها بالعافية.. أحبك صلوحي".

تلك الكلمات أثرت في ذلك الأب الإيجابي والذي أكدته كذلك كلمات ابنته وعمق الحب الذي تكنه له؛ حيث يقول: "أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الخطوة التي نبعت من ابنتي الوحيدة والتي أقدمت على هذا التفكير وتلك البادرة التي أسعدتني كثيرًا، متأملًا أن تكون بذلك في طريقها الصحيح"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك زاد ووثق علاقته في ابنته وزاد حبهُ لها، وأنهُ اطمأن عليها، متأملًا أن تكون من الأفضل للأفضل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,420
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,025
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,007
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,530

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة